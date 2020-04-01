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Türk Tabipleri Birliği, Bülent Nazım Yılmaz, Sözcü, Teknoloji

TTB Salgınla Nasıl Başa Çıkılabileceğini Açıkladı!

Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Bülent Nazım Yılmaz yeni tip koronavirüs ile nasıl mücadele edilebileceğini açıkladı.

01.04.2020 15:49 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:49
TTB Salgınla Nasıl Başa Çıkılabileceğini Açıkladı!

Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Bülent Nazım Yılmaz yeni tip koronavirüs ile nasıl mücadele edilebileceğini açıkladı.

"Tek Tek Kontrol Edilmeli"

Sözcü ile yaptığı röportaj sırasında önemli konulara değinen Yılmaz, virüsle nasıl başa çıkılabileceği konusunda bazı detayları açıkladı.

"Sokağa çıkma yasağı bir salgın yönetimi biçimi değildir. Salgın yönetiminde karantina, izolasyon, toplumsal harketlilik kısıtlaması, üretimin durdurulması, çalışanların evlerine gönderilmesi ve gerekli kişilere temel gıda ürünlerinin sağlanması uygulamaları vardır. Bu uygulamada katı bir izolasyon vardır ama daha da önemlisi doğru bir planlama yapılması gerekir."

Bunun yerine müdahalelerin bölgesel olarak uygulanması gerektiğine dikkat çeken Yılmaz, şu ifadelere yer verdi:

"Önemli olan soru şu: Bu salgını nerede karşılamak, durdurmak istiyorsunuz? Eğer sağlık çalışanlarınızla beraber sokaklarda, mahallelerde bu salgını karşılarsanız doğru yaparsınız ancak katı bir izolasyon uygulamayıp salgını hastanelerde karşılamaya ve durdurmaya çalışıyorsanız yanlış yaparsınız."

Bazı kişilerde semptomların hafif seyrettiğin vurgulayan Yılmaz, bu kişilerin evlerde izolasyon edilebileceğini aktardı.

"Başvuruların sıralamasını hastada görülen semptoma göre yapmak zorundayız. COVID-19 hastalarını yüksek ateş, öksürük ve giderek artan solunum sıkıntısı bulgusuna göre sıralıyoruz. İshal, koku ve tat alamama gibi diğer belirtileri de değerlendirebiliriz ama şu anda bunlar ön plana çıkartılacak bulgular değil. Bu belirtileri yaşayan kişilerin evde sosyal izolasyon sağlamaları yeterli."

Peki siz bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir

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