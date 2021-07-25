TSSF, HER YIL 900 CAN KAYBININ ÖNLENEBİLMESİ İÇİN "25 TEMMUZ DÜNYA BOĞULMAYI ÖNLEME GÜNÜ"NDE ETKİNLİKLER DÜZENLEYECEK

TSSF, HER YIL 900 CAN KAYBININ ÖNLENEBİLMESİ İÇİN "25 TEMMUZ DÜNYA BOĞULMAYI ÖNLEME GÜNÜ"NDE ETKİNLİKLER DÜZENLEYECEK Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF), 25 Temmuz Dünya Boğulmayı Önleme Günü'nünde, önlenebilir bir kaza olan suda boğulmaya karşı farkındalık oluşturmak için Akdeniz, Ege...

TSSF, HER YIL 900 CAN KAYBININ ÖNLENEBİLMESİ İÇİN "25 TEMMUZ DÜNYA BOĞULMAYI ÖNLEME GÜNÜ"NDE ETKİNLİKLER DÜZENLEYECEK Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF), 25 Temmuz Dünya Boğulmayı Önleme Günü'nünde, önlenebilir bir kaza olan suda boğulmaya karşı farkındalık oluşturmak için Akdeniz, Ege ve Karadeniz sahillerinde etkinlikler gerçekleştirecek.

Birleşmiş Milletler (BM), suda boğulmaların küresel çapta önlenebilmesi için bu yıl nisan ayında aldığı kararla 25 Temmuz'u Dünya Boğulmayı Önleme Günü ilan etti. Dünyanın tüm ülkelerinde denizlerde ve iç sularda yaşanan suda boğulma kazaları sonunda her yıl 236 bin kişi hayatını kaybediyor. Dünya Boğulmayı Önleme Günü'nde, suda boğulmaların önlenebilir bir kaza olduğuna, her yıl on binlerce ölümün önlenebileceğine dikkat çekmek, alınacak önemlerle ilgili bilinç ve farkındalık oluşturmak için küresel çapta etkinlikler düzenlenecek.

TSSF BAŞKANI PROF. DR. ÖZEN: "SUDA BOĞULMA HER YIL ÜLKEMİZDE YÜZLERCE CAN ALIYOR"

Ülkemizde her yıl ortalama 900 vatandaşımız suda boğulma sonunda hayatını kaybediyor. TSSF Başkanı Prof. Dr. Şahin Özen, "Sahillerimizde, akarsularımız ve göllerimizde her yıl yüzlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği suda boğulma vakaları gerçekten önlenebilir bir kazadır. Ülkemizde kazaya bağlı ölümlerde trafik kazalarından sonra boğulmaya bağlı ölümler ikinci sırada. Unutmayalım, suda boğulma, sessiz ve gizli bir katil. Tüm dünyada yüzbinlerce insan suda son nefesini veriyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre son 10 yılda yaklaşık 2. 5 milyon insan önlenebilir bir kaza sonunda hayatını kaybetti. Dünyada her yıl 236 bin, Avrupa'da ise 23 bin insan boğularak ölüyor. Ülkemiz, boğulmaya bağlı ölümlerde 28 Avrupa ülkesi arasında 21. sırada yer alıyor" diye konuştu.

"66 BİN CANKURTARAN YETİŞTİRİLDİ"

Rakamlara dökülen bu bilgilerin aslında yüzbinlerce insan canı olduğunun unutulmaması gerektiğine dikkat çeken TSSF Başkanı Prof. Dr. Şahin Özen, "Dünya kamuoyunun yeterince gündemine gelmeyen, dolayısıyla yeterince bilincin oluşmadığı suda boğulmayı önleyebilmek için BM, bu yıl nisan ayında çok önemli bir karar aldı. Küresel ölçekte artık her yıl 25 Temmuz'u Dünya Boğulmayı Önleme Günü olarak kutlayacağız. Federasyonumuz, uluslararası talimatlara uygun olarak ülkemizdeki cankurtaran eğitim ve yetkilendirmesini yapmaktadır. Türkiye'nin birçok bölgesinde 24 cankurtarma merkezimiz var. Bugüne kadar 66 bin cankurtaran yetiştirdik. Gençlik ve Spor Bakanlığı'mız, Spor Genel Müdürlüğü'müzün desteğiyle Sahil Güvenlik Komutanlığı, sağlık il müdürlükleri, kültür ve turizm il müdürlükleri ve TURÇEV ile birlikte gerekli denetim ve güvenlik önlemleri konusunda işbirliği halindeyiz" dedi.

Uluslararası Avrupa Cankurtarma Federasyonu (ILSE)'nin Yönetim Kurulu Üyesi de olan TSSF Başkanı Prof. Dr. Şahin Özen, "Uluslararası Cankurtarma Federasyonu (ILS) ve ILSE'de federasyon üyelerimiz aktif olarak görev yapmaktadır. Altın cankurtaran, eğitmen, 3 yıldızlı dalış eğitmenimiz Bedri Sincar, Uluslararası Cankurtarma Federasyonu (ILS) Kurtarma ve Boğulma Komisyonları üyesi, altın cankurtaran, eğitmen, 3 yıldızlı dalış eğitmenimiz Adnan Büyük ILS Boğulma Komisyonu Üyesi ve ILSE Yönetim ve İdari Komisyon Üyesi, altın cankurtaran, eğitmenimiz Hayrettin Hayri Tokmakçı ILSE Boğulmayı Önleme Komisyonu Üyesi, İrfan Gülmez ILSE Spor Komisyon Üyesi ve Feyzi Bozdoğan ILSE'de hukuk danışmanı olarak görev yapmaktadır" şeklinde konuştu.

TSSF'NİN BOĞULMAYI ÖNLEME GÜNÜ FARKINDALIK ETKİNLİKLERİ…

TSSF Başkanı Şahin Özen, açıklamalarına şöyle devam etti: "Dünya Boğulmayı Önleme Günü için 25 Temmuz'da Akdeniz, Ege ve Karadeniz'de sahillerde insanları boğulmaya karşı uyarmak, önlemleri anlatmak ve farkındalık oluşturmak için bir dizi etkinliğimiz olacak. Yerel yönetimlerin desteğiyle altın cankurtaranlarımızdan Bedri Sincar Bodrum Kumbahçe Plajı'nda, Adnan Büyük Antalya Sarısu Plajı'nda stant açarak halkı bilgilendirecekler. Kurtarma tatbikatları gerçekleştirilecek. Yine altın cankurtaranımız Hayrettin Hayri Tokmakçı, boğulmalara dikkat çekmek için son derece dikkat çekici bir video hazırladı. Gümüş cankurtaran eğitmenimiz Yusuf Serdar Aldanmaz Sakarya Karasu Plajı'nda stant açarak boğulmalara karşı halkı bilgilendirecek.

HAYAT KURTARACAK BASİT ÖNLEMLER…

Her yaştaki insan ve ülkemizdeki ilgili her kuruluşla el birliğiyle çalışıp boğulmaları en aza indirebiliriz. Vatandaşlarımızın almaları gereken önlemleri özellikle vurgulamak istiyorum. Çocuklar suda anne ve babaların gözetiminden kesinlikle dışarı çıkmamalı. Cankurtaran olmayan iç sular, havuz ve sahillerde denize girilmesinin riskli olduğu unutulmamalı. Tekne kullanırken can yeleği giyilmeli. Kişi çok iyi yüzme bilse dahi tek başına denizde açılmamalı. Denizdeki güvenli yüzme kordonları dışına çıkılmamalı. Suda ya da suya girmeden önce alkollü içkiler tüketilmemeli. Ters akıntılı bölgelerde denize girilmemeli. "

Altın Cankurtaran Eğitmenimiz Hayrettin Hayri Tokmakçı'nın hazırladığı boğulmalara karşı farkındalık videosu

Organizasyon Web sitesi:

https://www. who. int/campaigns/world-drowning-prevention-day/2021

Kaynak: Habermetre