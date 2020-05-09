TSK mevzilerine sızmaya çalışan folyolu teröristler, askerimizin dikkati sayesinde yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TSK mevzilerine sızmaya çalışan folyolu teröristler, askerimizin dikkati sayesinde yakalandı

TSK mevzilerine sızmaya çalışan folyolu teröristler, askerimizin dikkati sayesinde yakalandı
09.05.2020 09:46 | Son Güncelleme: 09.05.2020 09:51

Resulayn'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mevzilerine sızmaya çalışan folyolu terösitler, askerlerimizin dikkati sayesinde amaçlarına ulaşamadan yakalandı.

Türkiye, hem yurt içinde hem de yurt dışında terör örgütlerine ve teröristlere yönelik mücadelesine kararlılıkla devam ediyor. Barış ve güvenliği yeniden tesis etmek için Suriye'de bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait mevzilere teröristler tarafından zaman zaman sızma girişimleri yapılıyor.

FOLYOYA SARILDILAR

Son olarak bölgede TSK mevzilerine sızmaya çalışan iki YPG/PKK'lı terörist yakalandı. Teröristlerin, termal kameraya yakalanmamak için üzerlerine alüminyum folyo sardığı görüldü.

ASKERİMİZİN DİKKATİ PLANLARI BOZDU

Ancak, Resulayn'da Türk askerinin dikkati, teröristlerin kanlı planını bozdu.

İşte yakalanan teröristler;

TSK mevzilerine sızmaya çalışan folyolu teröristler, askerimizin dikkati sayesinde yakalandı
TSK mevzilerine sızmaya çalışan folyolu teröristler, askerimizin dikkati sayesinde yakalandı

Güncel Manşet

Haberler

Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan müzisyen hayatını kaybetti Haber
Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan müzisyen hayatını kaybetti
Bekçinin sopayla kendisine saldıran kişiyi vurma anı kamerada! Haber
Bekçinin sopayla kendisine saldıran kişiyi vurma anı kamerada!
Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun Haber
Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun
Grup Yorum üyesi Gökçek'in cenazesi memleketine getirildi, mahalleli sokağa döküldü Haber
Grup Yorum üyesi Gökçek'in cenazesi memleketine getirildi, mahalleli sokağa döküldü
Acun Ilıcalı'nın satın almayı planladığı kulübün sahibi Işıtan Gün, iddiaları yalanladı: Hiçbir şeyden haberim yok Haber
Acun Ilıcalı'nın satın almayı planladığı kulübün sahibi Işıtan Gün, iddiaları yalanladı: Hiçbir şeyden haberim...
Acun Ilıcalı, yarışma esnasında Evrim'e bağıran Yasin'i oyundan kovdu Haber
Acun Ilıcalı, yarışma esnasında Evrim'e bağıran Yasin'i oyundan kovdu
Yıllar sonra bir araya gelen Kavak Yelleri oyuncuları, Pinhani'nin şarkısına klip çekti
Yıllar sonra bir araya gelen Kavak Yelleri oyuncuları, Pinhani'nin şarkısına klip çekti
İstanbul Valiliği'nden bekçiye saldırdığı iddia edilen şüphelinin vurulmasıyla ilgili açıklama geldi
İstanbul Valiliği'nden bekçiye saldırdığı iddia edilen şüphelinin vurulmasıyla ilgili açıklama geldi
Fenerbahçe'ye transferi konuşulan Mesut'un menajeri Erkut Söğüt: Sözleşme bitince kararımızı vereceğiz
Fenerbahçe'ye transferi konuşulan Mesut'un menajeri Erkut Söğüt: Sözleşme bitince kararımızı vereceğiz
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 4 milyonu geçti
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 4 milyonu geçti
Kedi saldırısından kurtarılan Angut kuşları doğaya salındı
Kedi saldırısından kurtarılan Angut kuşları doğaya salındı
Hırvat futbolcu Domagoj Vida'nın menajeri Uğur Avadan: Vida Beşiktaş'ta kalmak istiyor
Hırvat futbolcu Domagoj Vida'nın menajeri Uğur Avadan: Vida Beşiktaş'ta kalmak istiyor
ABD Başkanı Trump: Venezuela'ya darbe yapsam böyle yapmazdım
ABD Başkanı Trump: Venezuela'ya darbe yapsam böyle yapmazdım
Eski Galatasaraylı Michael Skibbe'nin eşinin kardeşi, tecavüzden 8.5 yıl cezaya çarptırıldı
Eski Galatasaraylı Michael Skibbe'nin eşinin kardeşi, tecavüzden 8.5 yıl cezaya çarptırıldı
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinde ortalık karıştı
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinde ortalık karıştı
ABB'den Gökçek'e 'kazan yangını' yanıtı: Bu hayasız söylemler ancak böyle birinin meşrebine yakışırdı
ABB'den Gökçek'e "kazan yangını" yanıtı: Bu hayasız söylemler ancak böyle birinin meşrebine yakışırdı
Antarktika, koronavirüs salgınında dünyanın en güvenli yeri oldu
Antarktika, koronavirüs salgınında dünyanın en güvenli yeri oldu
Berlin'de Hitler'in devrilmesinin 75. yıl dönümü! İşte o günlerde yaşananlar
Berlin'de Hitler'in devrilmesinin 75. yıl dönümü! İşte o günlerde yaşananlar
Meteoroloji, 12 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Meteoroloji, 12 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Son Dakika: Türkiye'de 8 Mayıs günü koronavirüsten 48 vatandaşımız hayatını kaybederken 1848 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 8 Mayıs günü koronavirüsten 48 vatandaşımız hayatını kaybederken 1848 yeni vaka tespit...
Koronavirüs yasağını deldiği için hapsi istenen Real Madridli Jovic'in ayağı kırıldı
Koronavirüs yasağını deldiği için hapsi istenen Real Madridli Jovic'in ayağı kırıldı
18 sayfalık not bırakıp kendini ağaca asan gencin, bıraktığı notta yakınlarını sorumlu tuttuğu ortaya çıktı
18 sayfalık not bırakıp kendini ağaca asan gencin, bıraktığı notta yakınlarını sorumlu tuttuğu ortaya çıktı
Sinop'ta Kral Mitridat'ın mezarıyla bağlantılı olduğu düşünülen bir tünel daha bulundu
Sinop'ta Kral Mitridat'ın mezarıyla bağlantılı olduğu düşünülen bir tünel daha bulundu
Antwerp, milli kaleci Sinan Bolat ile yollarını ayırdı
Antwerp, milli kaleci Sinan Bolat ile yollarını ayırdı
EPDK'dan İGDAŞ'ın doğal gaz faturalarına ilişkin yeni açıklama: Ödemek zorunda değilsiniz, ödeyenler iade alacak
EPDK'dan İGDAŞ'ın doğal gaz faturalarına ilişkin yeni açıklama: Ödemek zorunda değilsiniz, ödeyenler iade alacak
Bir anda yere yığılıp kalan yaşlı adamın yardımına yoldan geçen astsubay koştu
Bir anda yere yığılıp kalan yaşlı adamın yardımına yoldan geçen astsubay koştu
Tottenhamlı futbolcu Son, zorunlu askerlik görevini yaparak terhis oldu
Tottenhamlı futbolcu Son, zorunlu askerlik görevini yaparak terhis oldu
Balığa çıkan itfaiye eri, oltayla 13 kilo 890 gramlık trança balığı yakaladı
Balığa çıkan itfaiye eri, oltayla 13 kilo 890 gramlık trança balığı yakaladı
Muhtar, tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak öldürdü
Muhtar, tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak öldürdü
Eşini bıçaklayıp cezaevine giren baba, tahliye olunca oğlunu öldürdü
Eşini bıçaklayıp cezaevine giren baba, tahliye olunca oğlunu öldürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Hüseyin İnan Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Canan Kaftancıoğlu
Magazin Irrfan Khan Nur Yerlitaş Türkan Şoray Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Gökhan Gönül Bülent Uygun Utku Yuvakuran Fernando Muslera
Daha Fazla Mayıs Avrupa Futbol İngiltere
Şu an buradasınız: TSK mevzilerine sızmaya çalışan folyolu teröristler, askerimizin dikkati sayesinde yakalandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.5.2020 09:54:25. #1.15#
title