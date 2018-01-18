Tsf'den 'Dünyanın En Büyük Satranç Şampiyonası'



Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından düzenlenen "Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Satranç Şampiyonası", 20 Ocak'ta Antalya'da başlıyor.

81 şehirden 2 bin 870 sporcunun ve ailelerinin katılımıyla 7 bin kişilik dev bir Türkiye buluşmasına ev sahipliği yapacak şampiyona, dünya çapında düzenlenen 'en büyük satranç organizasyonu' olarak bir rekora da imza atacak.

TSF, dünyanın en büyük satranç şampiyonasına imza atmaya hazırlanıyor. Türkiye'nin 81 ilinden 2 bin 870 sporcunun katılacağı "Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Satranç Şampiyonaları" 20–26 Ocak tarihleri arasında Antalya'da yapılacak. Sporcu ve ailelerinin de katılımıyla 7 bin kişilik dev spor şölenine dönüşecek şampiyona, 7 yaşından 70 yaşına kadar farklı yaş kategorilerindeki usta satranççıların şampiyonluk mücadelesine sahne olacak.

"Küçük, Yıldız ve Emektar sporcularımızın yarışacağı Türkiye Şampiyonaları, 'dünyanın en geniş katılımlı satranç şampiyonası' olarak tarihe geçecek ve yeni bir rekorunu daha ülkemize taşıyacağız" diyen TSF Başkanı Gülkız Tulay, alt yapıya yapılan doğru hamlelerin satranca olan ilgiyi ve başarıyı artırdığını belirtti. Tulay, "2016 yılında 5 bin, 2017 yılında 6 bin kişi katılmıştı. Bu yıl 7 bin kişiye ulaştık. Her yıl kendi katılım rekorumuzu kırıyoruz. Türkiye buluşmasına sahne olacak şampiyonalarımız, ülkemizde satranç sporuna gösterilen ilginin de göstergesi. Dünya Satranç Federasyonu (FIDE) ve Avrupa Satranç Birliği (ECU), 800 bini aşan lisanslı sporcu sayımız ile diğer ülkelere örnek oluşturduğumuzu, dünya çapında rekor katılıma imza atan şampiyonalarımızı takdirle izlediklerini ifade ediyorlar. Satrançta dünyanın en güçlü 5 ülkesi arasına girdik. Son 5 yılda dünya listesine adını yazdıran 5 genç 'Büyükusta'mızla 'Genç Büyükustalar Ülkesi' olarak anılmaya başladık. Satranç sevgisiyle büyüyen ve dünyada hamleleri hayranlıkla izlenen Türk satrancı, önümüzdeki yıllarda tarihi başarılara imza atmayı sürdürecek. Türk satrancı büyüdükçe Türkiye kazanıyor" dedi.

HER YAŞTAN SPORCU HAMLE YAPACAK

Şampiyonalar, 21 Ocak Pazar günü Antalya Rixos Sungate Otel'de düzenlenecek törenle başlayacak. Türkiye Küçükler Şampiyonası'nda 7-12 yaş kategorisinde 2 bin 130, Türkiye Yıldızlar Şampiyonası'nda 13-18 yaş kategorisinde 657 ve Türkiye Emektarlar Şampiyonası'nda 83 sporcu olmak üzere toplamda 2 bin 870 sporcu şampiyonluk için yarışacak. 9 turluk çekişmeli mücadelelerin ardından şampiyonalar, 26 Ocak Cuma günü kapanış töreni ile sona erecek.

GENÇ USTALARIN MÜCADELESİ NEFESLERİ KESECEK

Şampiyonalar, Avrupa ve Dünya'da dereceye giren genç ustaların nefes kesen maçlarına da sahne olacak. Dünya Okullar Şampiyonları Giresun'dan FM Enes Tanrıverdi ile Tokat'tan CM Efe Hakan Öztürk, Avrupa Okullar Satranç Şampiyonları Hatay'dan WCM Elif Zeren Yıldız, İstanbul'dan FM Işık Can, Ankara'dan CM Zeki Berke Çaputcuoğlu ve Avrupa Yaş Grupları Şampiyonası'nda birinci ile eş puanla ikinci olan Mersin'den FM Ekin Barış Özenir şampiyonanın iddialı sporcuları arasında yer alıyor. Yeni tanıştığı satranç sporunda kısa sürede önce Türkiye Şampiyonu, ardından 2017 yılında Avrupa Okullar Şampiyonası dördüncüsü olan 8 yaşındaki Mardinli Nazlı Demir, satranç sporu ile engelleri aşarak Türkiye'nin takdirini kazanan Artvinli 13 yaşındaki Yusuf Kaya ve " Sevgi Evleri Projesi" ile satranca başlayan, "kimsesizliğimi satrançla geçmişte bıraktım" sözleriyle dikkat çeken Ahmet Doğan da şampiyonalarda yarışacak sporcular arasında.

EN KÜÇÜK SPORCU 7, EN BÜYÜK SPORCU 70 YAŞINDA

7 yaşındaki Düzceli Emir Öztürk ile Sivaslı Misrina Ütük şampiyonaların en küçük sporcuları olurken, Ankara'dan 70 yaşındaki Hamza Topaloğlu ise en tecrübeli sporcu olarak göze çarpıyor. Küçükler ve Yıldızlar Şampiyonalarında başarılı olan sporcular, Dünya ve Avrupa; Yaş Grupları, Okullar Şampiyonaları ile uluslararası ve ulusal turnuvalara davet edilecek. Emektarlar Şampiyonası'nda derece elde eden sporcular ise uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil etme hakkına sahip olacaklar.

SATRANÇLA DOLU BİR HAFTA

Edirne'den Silopi'ye, Mersin'den Trabzon'a, Kırşehir'den Kars'a kadar 81 ilden sporcuların, velilerin, antrenörlerin, hakemlerin, TSF il, ilçe temsilcilerinin, sağlık görevlilerinin, psikologların, spor uzmanlarının ve görevlilerin katılımıyla gerçekleşecek dev satranç şöleni, Türkiye'nin en büyük spor organizasyonlarından biri olma niteliğini de taşıyor. Şampiyonalarda gönüllü 'Melek Abla'lar özellikle küçük sporcuların her anında yanında olacak. Sporcuların heyecan ve coşku dolu müsabakalarının yanı sıra şampiyona boyunca aileler için psikolog ve spor uzmanları tarafından seminerler de verilecek. Birbirinden renkli konukların yer alacağı söyleşiler ise katılımcılara keyifli anlar yaşatacak.

SATRANCI KALBİ TÜRKİYE'DE ATACAK

Doğru alt yapı projeleri ile Türk satrancında büyük bir ivme yakalandığına dikkat çeken TSF Başkanı Tulay, 2018 yılında Türkiye'nin büyük uluslararası şampiyonalara ev sahipliği yapacağını kaydetti. Tulay şunları söyledi:

"Her yıl gerçekleştirdiğimiz Türkiye Şampiyonalarımıza 81 şehirden sporcumuzun katılması çok önemli. Katılım rekoru da kırıyoruz ve dünya satranç otoritelerinin takdirini topluyoruz. Şampiyonlarımızın, dünya ve Avrupa'da dereceye giren sporcularımızın Anadolu'nun farklı illerinden çıkması, Türkiye'ye satranç sevgisi aşılayan ' Türkiye İş Bankası Satranç Sınıfları, Doğru Hamlede Buluşalım, Satrançla Büyüyorum, Sevgi Evleri' gibi projelerimizin doğruluğunu ortaya koyuyor. Alt yapıdaki doğru hamlelerle Türk satrancı dünyada ve Avrupa'da 'şah' diyor. Sportif başarılarımızın yanı sıra organizasyonel başarımız da dünya otoritelerinin dikkatini çekiyor. Bu yıl, Dünya Gençler Şampiyonaları, Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatı'na ev sahipliği yapacağız. 2019 Avrupa Kadınlar Satranç Şampiyonası ve 2020 Avrupa Yaş Grupları Şampiyonası da yine Türkiye'de. Dev şampiyonalarla dünya satrancının kalbi Türkiye'de atacak ve dünya bizi izlemeye devam edecek."