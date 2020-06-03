TSE Covid-19 Üretim Belgesini alan ilk işletme Sanko Tekstil oldu
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TSE Covid-19 Üretim Belgesini alan ilk işletme Sanko Tekstil oldu

SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu, Sanko Tekstil İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) COVID-19 Güvenli Üretim Belgesine Türkiye'de ilk başvuru yapan, ilk denetim geçiren ve belge alan ilk şirket olduğunu söyledi.

TSE Covid-19 Üretim Belgesini alan ilk işletme Sanko Tekstil oldu
03.06.2020 17:14 | Son Güncelleme: 03.06.2020 17:17

SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu, Sanko Tekstil İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) COVID-19 Güvenli Üretim Belgesine Türkiye'de ilk başvuru yapan, ilk denetim geçiren ve belge alan ilk şirket olduğunu söyledi.

BloombergHT TV'de Güzem Yılmaz'ın sunduğu "Piyasa Hattı" programına canlı yayın konuğu olan Konukoğlu, koronavirüs salgının etkileri ve yeni normal dönemiyle ilgili atılması gereken adımları anlattı. SANKO Holding olarak salgın sürecinin en başından itibaren önceliklerinin çalışanların ve ailelerin sağlığını korumak olduğunun altını çizen Konukoğlu, "Bu amaçla Sağlık Bakanlığımızın yayınladığı tüm tedbirleri en üst seviyede, hatta fazlasıyla aldık" dedi. Türkiye'de TSE COVID 19 Güvenli Üretim Belgesini alan firmanın Sanko Tekstil olduğunu açıklayan Konukoğlu, şunları kaydetti:

"Sanko Tekstil, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, TSE tarafından hazırlanan TSE COVID-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgelendirme Programı kapsamında belgelendirme için ilk başvuru yapan şirket oldu. TSE tarafından Türkiye de ilk denetim geçiren ve TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesini alan ilk şirket olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu belge, yönetici arkadaşlarımızın ve çalışanlarımızın çabası, paydaşlarımızla bir olmanın, çalışanlarımız ve iş yaptığımız tüm kesimlere verdiğimiz değerin bir ürünüdür. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim."

"Paylaşarak büyümek"

Her zaman paylaşarak büyümeyi ilke edindiklerini anlatan Konukoğlu, "Bu süreçte de gerek müşterilerimizin bize ödemeleri için vade farksız ek süre vererek gerek çalışanlarımıza ek ücret ödemesi yaparak yanlarında olduğumuzu bilmelerini istedik. 17 Mart itibariyle mart ayı sonuna kadar bütün borçları dahil olmak üzere aldıkları bütün ürünleri mevcut borçları dahil olmak üzere vadesiz iki ay erteledik" şeklinde konuştu. 2020 yılına büyük umutlarla başladıklarını, fakat koronavirüs salgını nedeniyle "umutlarda bazı sıkıntılar olduğunu" vurgulayan Konukoğlu, şöyle devam etti:

"Önümüz açık, üçüncü çeyrekte güzel bir döneme gireceğiz ve dördüncü dönemde işler daha da toparlanacaktır. Sene başında yaptığımız bütçelerin revizesini henüz yapmadık. Sonuçların üçüncü çeyrekten sonra daha doğru olacağını gördüğümüz için herhangi bir tadilat yapmadan devam etmeye karar verdik. Ülke olarak kuralları değiştirmemiz gerekiyor. Bugüne kadar bütün sektörlerde elimizdeki menülerin fiyatlarını değiştirerek işlemler yapıyorduk. Fiyatları değiştirip müşterilerimizin önüne sunuyorduk. Her şey fiyat rekabetindeydi. Bundan sonraki dönemde hem menülerin içerikleri hem üretim şekilleri değişecek ve sürdürülebilirlik ön plana gelecektir. Hiçbir zaman geçmişe dönemezsiniz. Bundan sonra daha farklı işlerle devam etmek zorundayız. Menüleri hepimiz değiştirmeliyiz. Sürdürülebilirlik bizler için vazgeçilmez. İnsan ve doğayı ön planda tutan işler yapmak zorundayız."

Dijitalleşmenin bundan sonra hayatın değişmez bir parçası olacağına dikkat çeken Konukoğlu, "Şu anda hepimiz toplantıları internet üzerinden yapıyoruz. Bu bizim değişmezimiz. Asıl dijitalleşmeyi iş hayatımızda uygulamalıyız. Üretim hatlarımızı tekrar gözden geçirerek 4.0 değil, 5.0'a doğru gitmek için çalışmalar yapmak zorundayız" ifadelerini kullandı. Yeni dönemin paylaşmanın, paydaşlara açık ne net şekilde gösterilmesi gereken dönem olacağına işaret eden Konukoğlu, şu öneride bulundu:

"Ürettiğimiz ürünün nereden geldiğini, nasıl üretildiğini, hangi koşullarda yapıldığını bilmek müşterilerimizin en doğal hakkıdır. Doğaya zarar verip vermediğimizi onlara göstermemiz gerekiyor. Onun için ürünlerimizin sonuna koyduğumuz barkodlarda bunlar yer almalıdır."

Bir soru üzerine nakit akışını 18 aylık dönemler halinde planladıklarını ve şu anda herhangi bir sıkıntı bulunmadığının altını çizen Konukoğlu, SANKO Holding'in yıllık ortalama 500 milyon dolarlık ihracat yaptığını, önümüzdeki dönemde birinci önceliklerinin bu ihracat rakamını korumak olacağına vurgu yaptı.

Koronavirüs salgını başladıktan sonra Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin çok hızlı kararlar aldığını belirten Konukoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ülke olarak bu konuda çok başarılı olduk. Süreç başladıktan sonra güzel kararlar alındı. Özellikle sağlık çalışanlarımız büyük emek ve fedakarlık gösterdi. Sağlık çalışanlarımız başta olma üzere sürece katkı koyan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum." - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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