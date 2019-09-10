Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ı görevden aldı: Çok fazla anlaşmazlık yaşadık

Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ı görevden aldı: Çok fazla anlaşmazlık yaşadık

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ı görevden aldığını açıkladı. Başkan Trump yeni danışmanın gelecek hafta açıklanacağını da duyurdu.

10.09.2019 20:15
Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ı görevden aldı: Çok fazla anlaşmazlık yaşadık

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ı görevden aldığını açıkladı. Başkan Trump yeni danışmanın gelecek hafta açıklanacağını da duyurdu.


Trump'ın çok sayıda politika anlaşmazlığı yaşadığını belirterek istifa çağrısında bulunduğu Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, salı günü istifa etti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et