Trump, Twitter yasağı biter bitmez paylaşımda bulundu: Müthiş bir yolculuk daha yeni başlıyor

Twitter'ın koyduğu erişim engeli sona eren Donald Trump bir video yayınladı. Trump paylaşımda Kongre'yi basan göstericilere "Bunun bedelini ödeyeceksiniz" derken, destekçilerine de bir mesaj verdi. Trump, "Biliyorum hayal kırıklığına uğradınız ancak şunu da bilmenizi isterim ki müthiş bir yolculuk daha yeni başlıyor" dedi.

ABD'nin mevcut başkanı Donald Trump, yaptığı mitingle destekçilerine seslenirken, polis barikatlarını aşan Trump destekçileri Kongre binasına saldırdı. Baskın sonrası Kongre'de Biden'ın başkanlığını tescillemek için yapılan oylamaya ara verildi. Yaşanan gelişmelerin ardından Twitter ise Trump'ın hesabını askıya aldı ve 12 saatlik bir erişim engeli koydu.

"KARGAŞADAN DOLAYI SARSILDIM"

Engelin ardından paylaşımda bulunan Trump, ABD'de yaşanan kaos ortamını değerlendirdi. Kongreye yönelik baskını "çirkin bir saldırı" olarak nitelendiren Trump, "Tüm Amerikalılar gibi ben de şiddet, hukuksuzluk ve kargaşadan dolayı sarsıldım" ifadesini kullandı.

"AMERİKA HER ZAMAN HUKUK DEVLETİ OLMUŞTUR"

Trump, olayların başlamasından kısa süre sonra asayişin sağlanması için Ulusal Muhafızları ve federal güvenlik güçlerini görevlendirdiğini belirterek, "Amerika her zaman bir hukuk devleti olmuştur ve böyle de olmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

"ÜLKEMİZİ TEMSİL ETMİYORSUNUZ"

Protestoculara sert tepki gösteren Trump, "Siz ülkemizi temsil etmiyorsunuz. Hukuku çiğneyenler, bunun bedelini ödeyeceksiniz" dedi.

"TEK AMACIM SEÇİMİN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAKTI"

Ülkenin zorlu ve yoğun bir seçim sürecinden çıktığını dile getiren Trump, "Şimdi tansiyon düşmeli. Seçim kampanya ekibim seçim sonuçlarına itiraz için tüm hukuki yolları kullandı. Tek amacım, seçimin güvenliğini sağlamaktı. Ben Amerikan demokrasisini savunmak için çabalıyordum" diye konuştu.

"AMACIM YUMUŞAK, DÜZENLİ VE KUSURSUZ BİR GEÇİŞ SÜRECİ SAĞLAMAK"

Ülkedeki seçim sisteminde reformun şart olduğunun altını çizen Trump, "Şimdi, Kongre seçim sonuçlarını tescil etti ve yeni yönetim 20 Ocak'ta görevine başlayacak. Şu anda benim amacım yumuşak, düzenli ve kusursuz bir geçiş sürecini sağlamak" açıklaması yaptı.

"MÜTHİŞ BİR YOLCULUK YENİ BAŞLIYOR"

Trump, 2020'nin ülke için zor bir dönem olduğunu ve kendilerinin de ellerinden geleni yaptığını belirterek, "Sevgili destekçilerim, biliyorum hayal kırıklığına uğradınız ancak şunu da bilmenizi isterim ki müthiş bir yolculuk daha yeni başlıyor" mesajını verdi.

NE OLDU?

6 Ocak'ta ABD'de Donald Trump taraftarları Kongre binası basmıştı. Olaylar sırasında 5 kişi yaşamını yitirdi, yaralananlar ve gözaltına alınanlar oldu. Trump kendisini destekleyen göstericilere saatler sonra "Evinize dönün" çağrısında bulundu.

Seçime hile karıştığı iddiasını da yineleyen Trump'ın Twitter hesabı 12 saatliğine dondurulurken, baskın sırasında yaptığı paylaşımlar silindi.

Yaklaşık olarak 4 saat süren baskının ardından Kongre oylamaya kaldığı yerden devam etti ve Joe Biden'ın başkanlığı tescillendi.