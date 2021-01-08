Trump, Twitter yasağı biter bitmez paylaşımda bulundu: Müthiş bir yolculuk daha yeni başlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Trump, Twitter yasağı biter bitmez paylaşımda bulundu: Müthiş bir yolculuk daha yeni başlıyor

08.01.2021 11:13 | Son Güncelleme: 08.01.2021 11:31

Twitter'ın koyduğu erişim engeli sona eren Donald Trump bir video yayınladı. Trump paylaşımda Kongre'yi basan göstericilere "Bunun bedelini ödeyeceksiniz" derken, destekçilerine de bir mesaj verdi. Trump, "Biliyorum hayal kırıklığına uğradınız ancak şunu da bilmenizi isterim ki müthiş bir yolculuk daha yeni başlıyor" dedi.

ABD'nin mevcut başkanı Donald Trump, yaptığı mitingle destekçilerine seslenirken, polis barikatlarını aşan Trump destekçileri Kongre binasına saldırdı. Baskın sonrası Kongre'de Biden'ın başkanlığını tescillemek için yapılan oylamaya ara verildi. Yaşanan gelişmelerin ardından Twitter ise Trump'ın hesabını askıya aldı ve 12 saatlik bir erişim engeli koydu.

"KARGAŞADAN DOLAYI SARSILDIM"

Engelin ardından paylaşımda bulunan Trump, ABD'de yaşanan kaos ortamını değerlendirdi. Kongreye yönelik baskını "çirkin bir saldırı" olarak nitelendiren Trump, "Tüm Amerikalılar gibi ben de şiddet, hukuksuzluk ve kargaşadan dolayı sarsıldım" ifadesini kullandı.

Trump, Twitter yasağı biter bitmez paylaşımda bulundu: Müthiş bir yolculuk daha yeni başlıyor

"AMERİKA HER ZAMAN HUKUK DEVLETİ OLMUŞTUR"

Trump, olayların başlamasından kısa süre sonra asayişin sağlanması için Ulusal Muhafızları ve federal güvenlik güçlerini görevlendirdiğini belirterek, "Amerika her zaman bir hukuk devleti olmuştur ve böyle de olmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Twitter yasağı biter bitmez paylaşımda bulundu: Müthiş bir yolculuk daha yeni başlıyor

"ÜLKEMİZİ TEMSİL ETMİYORSUNUZ"

Protestoculara sert tepki gösteren Trump, "Siz ülkemizi temsil etmiyorsunuz. Hukuku çiğneyenler, bunun bedelini ödeyeceksiniz" dedi.

"TEK AMACIM SEÇİMİN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAKTI"

Ülkenin zorlu ve yoğun bir seçim sürecinden çıktığını dile getiren Trump, "Şimdi tansiyon düşmeli. Seçim kampanya ekibim seçim sonuçlarına itiraz için tüm hukuki yolları kullandı. Tek amacım, seçimin güvenliğini sağlamaktı. Ben Amerikan demokrasisini savunmak için çabalıyordum" diye konuştu.

Trump, Twitter yasağı biter bitmez paylaşımda bulundu: Müthiş bir yolculuk daha yeni başlıyor

"AMACIM YUMUŞAK, DÜZENLİ VE KUSURSUZ BİR GEÇİŞ SÜRECİ SAĞLAMAK"

Ülkedeki seçim sisteminde reformun şart olduğunun altını çizen Trump, "Şimdi, Kongre seçim sonuçlarını tescil etti ve yeni yönetim 20 Ocak'ta görevine başlayacak. Şu anda benim amacım yumuşak, düzenli ve kusursuz bir geçiş sürecini sağlamak" açıklaması yaptı.

Trump, Twitter yasağı biter bitmez paylaşımda bulundu: Müthiş bir yolculuk daha yeni başlıyor

"MÜTHİŞ BİR YOLCULUK YENİ BAŞLIYOR"

Trump, 2020'nin ülke için zor bir dönem olduğunu ve kendilerinin de ellerinden geleni yaptığını belirterek, "Sevgili destekçilerim, biliyorum hayal kırıklığına uğradınız ancak şunu da bilmenizi isterim ki müthiş bir yolculuk daha yeni başlıyor" mesajını verdi.

Trump, Twitter yasağı biter bitmez paylaşımda bulundu: Müthiş bir yolculuk daha yeni başlıyor

NE OLDU?

6 Ocak'ta ABD'de Donald Trump taraftarları Kongre binası basmıştı. Olaylar sırasında 5 kişi yaşamını yitirdi, yaralananlar ve gözaltına alınanlar oldu. Trump kendisini destekleyen göstericilere saatler sonra "Evinize dönün" çağrısında bulundu.

Seçime hile karıştığı iddiasını da yineleyen Trump'ın Twitter hesabı 12 saatliğine dondurulurken, baskın sırasında yaptığı paylaşımlar silindi.

Yaklaşık olarak 4 saat süren baskının ardından Kongre oylamaya kaldığı yerden devam etti ve Joe Biden'ın başkanlığı tescillendi.

Trump, Twitter yasağı biter bitmez paylaşımda bulundu: Müthiş bir yolculuk daha yeni başlıyor
Haber Yorumları (3)
HAYATİ: Neden Rahat Dursun ki ! Bu adam ABD''nin Sayılı güç sahibi kişilerinden biri. Bu adamın bildiği birşey var ki bu kadar itiraz ediyor. Ama ne yazık ki birileri Trump''ı deli gibi göstermeye çalışıyor. Deli olsa u kadar mal ve mülkü olur mu ? Olaylara alaycı değil araştırarak bakmak lazım. Birlerinin size gösterdiği taraftan değil tam tersinden bakın.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
İSTANBUL: Dünyaya kan kusturdunuz, öldürdüğünüz masum insanların Allah hesabını soracak İnşaAllah
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ÖMER TURAN: trup efendi bas git.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Hulusi Akar Fahrettin Koca Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Hülya Avşar Enis Arıkan Mehmet Ali Erbil
Spor Erol Bulut Arda Turan Metin Oktay Mesut Bakkal Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Kız Ocak Çocuk Kongre
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Trump, Twitter yasağı biter bitmez paylaşımda bulundu: Müthiş bir yolculuk daha yeni başlıyor - Haberler Dünya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.1.2021 11:42:42. #1.15#
title