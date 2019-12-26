: Trump: Türkiye İdlib'deki sivil ölümlerini durdurmak için çok çalışıyor

26.12.2019 17:45 | Son Güncelleme: 26.12.2019 18:00

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada İdlib'deki sivil ölümlerini ele aldı. ABD Başkanı Trump, "Türkiye, İdlib'deki sivil katliamının önlenmesi için çok yoğun çalışıyor" dedi.

Trump ayrıca Rusya, Suriye ve İran'a İdlib'deki sivil ölümleri konusunda uyarıda bulundu.

SALDIRILARDAN DOLAYI GÖÇEN EDEN İNSAN SAYISI 80 BİNE ULAŞTI

Rejim ve destekçilerinin kasım ayı başından itibaren süren saldırıları ve 20 Aralık'ta başlattıkları operasyon neticesinde İdlib'in güney kesimlerindeki nüfus, Türkiye sınırı hattına doğru yığılmaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre, yalnızca geçtiğimiz hafta 30 bin kişi evlerini terk etti. Toplam rakamın ise 80 bine ulaştığı belirtiliyor.

EN AZ 100 KİŞİ ÖLDÜ

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, sivil konvoyların vurulduğunu ve en az 12 kişinin hayatını kaybettiğini aktarıyor. Rusya destekli Suriye ordusunun geçen hafta başlattığı İdlib ilerleyişinde şu ana kadar en az 100 kişinin öldüğü bildiriliyor.

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