Trump'tan Michigan Valisi'ne çağrı: Silahlı kişilerle uzlaş
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Trump'tan Michigan Valisi'ne çağrı: Silahlı kişilerle uzlaş

Trump'tan Michigan Valisi'ne çağrı: Silahlı kişilerle uzlaş
01.05.2020 19:56 | Son Güncelleme: 01.05.2020 20:01

ABD Başkanı Donald Trump, Michigan Valisi Gretchen Whitmer'a, yeni tip koronavirüs önlemlerinin gevşetilmesi talebiyle silahlı eylem düzenleyen ve dün valilik binasını basan göstericilerle, uzlaşma yapması çağrısında bulundu.

Trump, Twitter üzerinden, Michigan eyaletinde düzenlenen karantina karşıtı gösteriler hakkında açıklamada bulundu.

Trump, "Michigan Valisi (Whitmer) biraz taviz vermeli ve bu yangını söndürmeli. Bu protestocular iyi insanlar ama kızgınlar. Eski hayatlarını en güvenli şekilde geri istiyorlar." ifadesini kullandı.Trump, mesajında Vali Whitmer'a da "Onlarla görüş, konuş ve bir uzlaşmaya var." çağrısında bulundu.

TRUMP'TAN CNNVE NBC'YE "ÇİN KUKLALARI" BENZETMESİ

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını konusunda sorumlu tuttuğu Çin hakkında, NBC ve CNN'in yaptığı haberleri de eleştirdi.

ABD Başkanı Trump, "NBC ve yalan haberci CNN, Çin hakkında muhteşem şeyler söylemek için çaba gösteriyor. Onlar, burada iş yapmak isteyen Çin'in kuklaları. Çin'e yardım etmek için yayın araçlarını kullanıyorlar. Halk düşmanları!" ifadesini kullandı.

KORONAVİRÜSLE İLGİLİ ÇİN'İ SUÇLAMIŞTI

Trump, dün yaptığı açıklamada, Kovid-19'un Vuhan'daki bir laboratuvardan çıktığına dair kanıt gördüğünü söylemiş ancak detay vermekten kaçınmıştı.

Öte yandan Trump, son günlerdeki açıklamalarında da sık sık Çin'in virüse ilişkin gerçek vaka ve ölü sayılarını sakladığını öne sürüyor ve bu ülkeyi virüsü dünyaya yaymakla suçluyor.

MICHIGAN'DAKİ KARANTİNA KARŞITI GÖSTERİLER

ABD'de Kovid-19 nedeniyle alınan önlemlere karşı, birçok eyalette protestolar yapılmış, bu gösteriler bazı eyaletlerde silahlı eylem halini almıştı.

New York ve New Jersey'den sonra virüs nedeniyle en çok ölümün yaşandığı eyalet olan Michigan'ın Valisi Whitmer, dün koronavirüs önlemlerini 28 Mayıs'a kadar uzattığını açıklamıştı.

Eyalet yönetiminin, söz konusu önlemleri görüştüğü dakikalarda aralarında silahlı kişilerin de bulunduğu bir grup protestocu valilik binasını basarak, görüşmenin yapıldığı odaya girmek istemişti.

Olaya güvenlik güçleri müdahale etmişti.

Trump'tan Michigan Valisi'ne çağrı: Silahlı kişilerle uzlaş
Trump'tan Michigan Valisi'ne çağrı: Silahlı kişilerle uzlaş

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