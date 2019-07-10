Trump'tan Kiriakos Miçotakis'e tebrik

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Yunanistan'ın yeni Başbakanı Kiriakos Miçotakis'i telefonla arayarak tebrik ettiği bildirildi.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, Trump-Miçotakis görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Trump'ın Miçotakis'i telefonla arayarak seçimleri kazanması dolayısıyla tebrik ettiğini kaydeden Deere, "İki lider ABD ile Yunanistan arasındaki güçlü iş birliğini sürdürmenin ve birlikte çalışmanın ortak çıkarları olduğunu dile getirdi." ifadesini kullandı.

Yunanistan'da geçen hafta sonu yapılan erken genel seçimleri, liderliğini Kiriakos Miçotakis'in yaptığı Yeni Demokrasi Partisi (ND) kazanmıştı.

Kaynak: AA