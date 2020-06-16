Trump'tan "Bolton'ın kitabı yayımlanırsa yargıya taşınabilir" açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Trump'tan "Bolton'ın kitabı yayımlanırsa yargıya taşınabilir" açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın yeni kitabının yayımlanması halinde dava konusu olabileceğini belirtti.

Trump'tan
16.06.2020 11:57 | Son Güncelleme: 16.06.2020 12:00

ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın yeni kitabının yayımlanması halinde dava konusu olabileceğini belirtti.

Trump, Bolton'ın mart ayında yayımlanması planlanan ancak yayın tarihi iki kez ertelenen, Simon & Schuster yayınevi tarafından gelecek hafta piyasaya sürülmesi beklenen "The Room Where It Happened: A White House Memoir" kitabı hakkında konuştu.

ABD Başkanı, kitapla ilgili suçlamada bulunup bulunmama kararını Adalet Bakanı William Barr'ın vereceğini ancak meselenin önünde sonunda yargıya intikal edeceğini ima etti. Trump, "Ne olacağını göreceğiz. Yakında mahkemeye çıkacaklar." ifadesini kullandı.

Kitapta sadece yeniden seçilmeye odaklanan Trump'ın rastgele, bazen tehlikeli kararlar aldığından, Çin, Rusya, Ukrayna, Kuzey Kore, İran, İngiltere, Fransa ve Almanya gibi müttefikler ve düşmanlara yaklaşımından bahsedildiği belirtiliyor.

Donald Trump, Bolton'ı, gizli tutulması gereken içerik bulunmadığından emin olmak amacıyla kitabı yayımlanmadan önce gözden geçirmeyi tamamlamamakla suçlamıştı.

Bolton'ın avukatı Chuck Cooper ise müvekkilinin gizli bilgiyi yayımlamaktan kaçınmak için Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi uzmanlarıyla aylarca titizlikle çalıştığını söylemişti.

Cooper, The Wall Street Journal gazetesinde kısa bir süre önce çıkan yazısında Beyaz Saray'ı yayın öncesi gözden geçirme sürecini Başkan Trump'ı mahcubiyetten koruma yöntemi olarak kullanmakla itham etmişti.

Beyaz Saray, ocak ayında Bolton'ın kitabının "önemli gizli bilgiler" içerdiğini, kitabın bu şekliyle yayımlanamayacağını bildirmişti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Erişim Yönetimi Direktörü Ellen Knight'ın, 23 Ocak'ta kitap hakkında Bolton'ın avukatına gönderdiği mektup basına sızmıştı.

Mektubunda Knight, "Federal yasalar ve müvekkilinizin gizli bilgilere erişim sağlamak için imzaladığı gizlilik anlaşmaları gereği, söz konusu bilgiler silinmeden kitabın bu taslağı yayımlanamaz ya da kamuoyuna açıklanamaz." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

İstanbul'un yeni Emniyet Müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip ülkeyi terk etmesine sebep oldu Haber
İstanbul'un yeni Emniyet Müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip ülkeyi terk etmesine sebep oldu
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı Haber
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı
Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'la çekilen fotoğrafını savundu Haber
Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'la çekilen fotoğrafını savundu
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu Haber
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu
AK Parti'nin yaptırdığı Ayasofya anketinden çıkan sonuç Erdoğan'ın yüzünü güldürecek Haber
AK Parti'nin yaptırdığı Ayasofya anketinden çıkan sonuç Erdoğan'ın yüzünü güldürecek
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs tedbirlerine uymayan işletmelere ceza kesildi Haber
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs tedbirlerine uymayan işletmelere ceza kesildi
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye'ye skandal 'kabadayı' benzetmesi
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye'ye skandal "kabadayı" benzetmesi
Bakanlığın yasak listesi güncellendi! Düğün ve nikahlarda takılar sandık içerisinde toplanacak
Bakanlığın yasak listesi güncellendi! Düğün ve nikahlarda takılar sandık içerisinde toplanacak
Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı
Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı
Mahsun Kırmızıgül, nostaljik paylaşım yaptı, ünlü isimleri görenler tanıyamadı
Mahsun Kırmızıgül, nostaljik paylaşım yaptı, ünlü isimleri görenler tanıyamadı
Duruşmalar başladı, İstanbul Adalet Sarayı önünde uzun kuyruklar oluştu
Duruşmalar başladı, İstanbul Adalet Sarayı önünde uzun kuyruklar oluştu
Barcelona'lı Luis Suarez'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
Barcelona'lı Luis Suarez'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
İzmir'de apartmanın 12. katından düşen avukat hayatını kaybetti
İzmir'de apartmanın 12. katından düşen avukat hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara koronavirüsle mücadele çağrısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara koronavirüsle mücadele çağrısı
İzmir'deki feci kazada hayatını kaybedenler baba-kız çıktı
İzmir'deki feci kazada hayatını kaybedenler baba-kız çıktı
İstanbullular dikkat! Önümüzdeki üç saat boyunca gök gürültülü sağanak yağış geliyor
İstanbullular dikkat! Önümüzdeki üç saat boyunca gök gürültülü sağanak yağış geliyor
Merkezi yönetim bütçesi geçen ayı 17,3 milyar TL açık verdi
Merkezi yönetim bütçesi geçen ayı 17,3 milyar TL açık verdi
Casillas, İspanya Futbol Federasyonu başkanlığı adaylığından vazgeçti
Casillas, İspanya Futbol Federasyonu başkanlığı adaylığından vazgeçti
Beykoz'da yağmur sonrası İstanbul Boğazı'na çamurlu su aktı
Beykoz'da yağmur sonrası İstanbul Boğazı'na çamurlu su aktı
16 yıl önce 4 koyunla başladığı besicilikte şimdi 800 koyunu var
16 yıl önce 4 koyunla başladığı besicilikte şimdi 800 koyunu var
River Plate yöneticisi Francescoli: Kapımız Falcao'ya sonuna kadar açık
River Plate yöneticisi Francescoli: Kapımız Falcao'ya sonuna kadar açık
Talihsiz vatandaş, çalıştığı kurumun bahçesinde bankta otururken öldü
Talihsiz vatandaş, çalıştığı kurumun bahçesinde bankta otururken öldü
FETÖ'cüler tarafından başından vurulan 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu
FETÖ'cüler tarafından başından vurulan 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu
Listeye 5 il daha eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu kent sayısı 42'ye yükseldi
Listeye 5 il daha eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu kent sayısı 42'ye yükseldi
Davalının borcunu ailesine duyuran avukat ağır cezada yargılanacak
Davalının borcunu ailesine duyuran avukat ağır cezada yargılanacak
Kız kardeşi tehdit etmişti! Kim, Güney Kore ile ortak kullanılan irtibat bürosunu havaya uçurdu
Kız kardeşi tehdit etmişti! Kim, Güney Kore ile ortak kullanılan irtibat bürosunu havaya uçurdu
Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti
Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti
Söylediği sözler sonrası işinden olan tır şoförü, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Hatay Belediyesi'nde işe başladı
Söylediği sözler sonrası işinden olan tır şoförü, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Hatay Belediyesi'nde işe başladı
Hasat yapan çiftçi, patos makinesine düşerek can verdi
Hasat yapan çiftçi, patos makinesine düşerek can verdi
Koronavirüs 3 ülkede mutasyona uğradı! 10 kat daha bulaşıcı ve 4 kat daha ölümcül
Koronavirüs 3 ülkede mutasyona uğradı! 10 kat daha bulaşıcı ve 4 kat daha ölümcül
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Ömer Çelik Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Adil Karaismailoğlu
Magazin Lara Cem Yılmaz Gülben Ergen Yasmin Erbil
Spor Gökhan Gönül Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Bülent Korkmaz
Daha Fazla Su Kaza Bingöl Twitter
Şu an buradasınız: Trump'tan "Bolton'ın kitabı yayımlanırsa yargıya taşınabilir" açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.6.2020 12:40:11. #1.15#
title