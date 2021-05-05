Trump, sosyal medya hesaplarının kapatılmasını "ülke için rezalet ve utanç" olarak nitelendirdi

Eski ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesaplarının kapatılmasını "rezalet ve utanç" olarak nitelendirerek, "Radikal solcu ruh hastaları gerçeklerden korktuğu için ABD Başkanının ifade özgürlüğü elinden alındı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesaplarının kapatılmasını "rezalet ve utanç" olarak nitelendirerek, "Radikal solcu ruh hastaları gerçeklerden korktuğu için ABD Başkanının ifade özgürlüğü elinden alındı." açıklamasında bulundu.

Trump, Facebook denetim kurulunun, Trump'ın Facebook ve Instagram hesaplarının bir süre daha kapalı kalması yönündeki kararının ardından yazılı açıklama yaptı.

Facebook, Twitter ve Google'ın eylemlerini "ülkemiz için tam bir rezalet ve utanç" olarak nitelendiren Trump, "Radikal solcu ruh hastaları gerçeklerden korktuğu için ABD Başkanının ifade özgürlüğü elinden alındı. Çünkü gerçek daha büyük ve güçlü bir şekilde her zaman ortaya çıkar." değerlendirmesinde bulundu.

Halkın bu duruma sessiz kalmayacağını ifade eden Trump, "Bu yolsuzluğa batmış sosyal medya şirketleri siyasi bir bedel ödemeli ve seçim sürecimizi mahvetmelerine, kırıp geçmelerine bir daha asla izin verilmemeli." mesajını verdi.

Trump'ın sosyal medya ile savaşı

ABD'de 6 Ocak'ta gerçekleşen Kongre Binası baskını sonrasında Facebook ve Instagram, Trump'ın hesaplarını "süresiz olarak" engellemiş, Facebook kurucusu Mark Zuckerberg, "Başkanın bu dönemde hizmetimizi kullanmaya devam etmesine izin vermenin risklerinin çok büyük olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Daha sonra, Twitter, Snapchat ve YouTube da kalıcı olarak Trump'ın hesaplarını kapatmıştı.

Facebook denetim kurulu bugün yaptığı açıklamada ise Trump'ın hesabını kapalı tutmaya yönelik politikasına bir süre daha devam edeceğini duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan