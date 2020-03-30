Trump: Prens Harry ve eşi Meghan Markle, güvenlik harcamalarını kendileri karşılamalı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Dünya ›› Trump: Prens Harry ve eşi Meghan Markle, güvenlik harcamalarını kendileri karşılamalı - Haber
Amerika Birleşik Devletleri, Meghan Markle, Donald Trump, Prens Harry, Dünya
BBC

Trump: Prens Harry ve eşi Meghan Markle, güvenlik harcamalarını kendileri karşılamalı

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'dan ABD'ye yerleşen, İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in torunu Prens Harry ve Meghan Markle'ın güvenlik harcamalarını kendilerinin karşılaması gerektiğini söyledi.

30.03.2020 10:55 | Son Güncelleme: 30.03.2020 11:14
Trump: Prens Harry ve eşi Meghan Markle, güvenlik harcamalarını kendileri karşılamalı

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'dan ABD'ye yerleşen, İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in torunu Prens Harry ve Meghan Markle'ın güvenlik harcamalarını kendilerinin karşılaması gerektiğini söyledi.

Trump, Twitter mesajında "Kraliçe ve Birleşik Krallık'ın büyük bir dostu ve hayranıyım. İngiltere'den ayrılan Harry ve Meghan'ın Kanada'da yerleşeceği açıklanmıştı. Şimdi Kanada'dan ABD'ye taşındılar. Ama ABD güvenlik masraflarını karşılamayacak. Kendileri ödemek zorunda" dedi.

Daha önce 31 Mart'ta Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden ayrılacaklarını açıklayan Prens Harry ve Markle, ABD'den vergi mükelleflerinin parasıyla finanse edilen resmi koruma isteme planları olmadığını söylemişti.

'Özel koruma ayarlandı'

California'ya yerleşen çift adına dün yayımlanan açıklamada "Dük ve düşes, ABD Hükümeti'nden koruma istemeyecek. Özel koruma için düzenleme yapıldı" denildi.

Prens Harry ve Markle'la oğulları Archie, Vancouver'daki altı haftalık Noel ve yılbaşı tatilinin ardından bu yılın büyük bölümünü Kanada'da geçirmişti.

Kanada Hükümeti geçen ay, statülerinin değişmesi nedeniyle çifte resmi koruma verilmeyeceğini açıklamıştı.

ABD medyasına göre çift geçen hafta Markle'ın çocukluğunun geçtiği Los Angeles'a taşındı. Markle'ın annesi Doria Ragland'ın da Los Angeles'ta yaşadığı belirtiliyor.

'Salgının ortasında taşındılar'

İngiliz medyası, çiftin koronavirüs salgını sırasında ABD'ye taşındığına dikkat çekti. Dünya genelinde en fazla koronavirüs vakası ABD'de görüldü. 135.439 vakanın olduğu ülkede 2.381 kişinin öldüğü açıklandı.

California'da da vakalar hızla artıyor. Şimdiye kadar 5.565 vakanın görüldüğü eyalette 121 kişinin öldüğü bildirildi. Geçen hafta California Valisi Gavin Newson, halka evlerinde kalma çağrısında bulunmuştu.

Geçen hafta Prens Harry'nin babası, İngiltere Kraliyet tahtının bir numaralı varisi Galler Prensi Charles'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı ancak sağlık durumunun iyi olduğu açıklanmıştı.

Trump: Prens Harry ve eşi Meghan Markle, güvenlik harcamalarını kendileri karşılamalı
BBC

Haberin Videosu:

Donald Trump: Prens Harry ve eşi Meghan Markle, güvenlik harcamalarını kendileri karşılamalı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Dünya Manşet

Haberler

Beklenen haber Norveç'den geldi! Koronavirüste ilk deneysel tedaviye başlandı Haber
Beklenen haber Norveç'den geldi! Koronavirüste ilk deneysel tedaviye başlandı
Fas'ta 17 aylık bebek koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Haber
Fas'ta 17 aylık bebek koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken, Kim Jong füze denemesi yaptı Haber
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken, Kim Jong füze denemesi yaptı
Trump'tan koronavirüs yorumu: ABD'de 200 bin ölüm, iyi bir sonuç demek Haber
Trump'tan koronavirüs yorumu: ABD'de 200 bin ölüm, iyi bir sonuç demek
Netanyahu'nun danışmanı koronavirüse yakalandı Haber
Netanyahu'nun danışmanı koronavirüse yakalandı
New York'ta panik var! Dünyaca ünlü markalar, yağmaya karşı hazırlandı Haber
New York'ta panik var! Dünyaca ünlü markalar, yağmaya karşı hazırlandı
ABD Başkanı Trump: Harry ve Meghan'ın güvenliği için ödeme yapmayacağız
ABD Başkanı Trump: Harry ve Meghan'ın güvenliği için ödeme yapmayacağız
İsrail'de koronavirüs bulaşan hasta sayısı 4 bin 247'ye ulaştı
İsrail'de koronavirüs bulaşan hasta sayısı 4 bin 247'ye ulaştı
Esed rejimi, Suriye'de Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün yaşandığını açıkladı
Esed rejimi, Suriye'de Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün yaşandığını açıkladı
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 700 bini geçti
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 700 bini geçti
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 10 bin 779'a yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 10 bin 779'a yükseldi
Çin Ulusal Sağlık Sözcüsü Mi Feng: Ülke içindeki koronavirüs salgını durduruldu
Çin Ulusal Sağlık Sözcüsü Mi Feng: Ülke içindeki koronavirüs salgını durduruldu
Yasağı çiğneyenler polise bunu yaptırdı! Mavi göl siyah oldu
Yasağı çiğneyenler polise bunu yaptırdı! Mavi göl siyah oldu
Rus uzmandan açıklama: Rusya'da durum 2-3 ay içinde düzelecek
Rus uzmandan açıklama: Rusya'da durum 2-3 ay içinde düzelecek
Koronavirüsün yeni merkez üssü ABD'de ölü sayısı 2 bin 191'e yükseldi
Koronavirüsün yeni merkez üssü ABD'de ölü sayısı 2 bin 191'e yükseldi
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs hava yoluyla bulaşmıyor
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs hava yoluyla bulaşmıyor
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle getirilen sokağa çıkma yasağı kaosa dönüştü
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle getirilen sokağa çıkma yasağı kaosa dönüştü
14 yaşındaki Portekizli çocuk, koronavirüsten hayatını kaybetti
14 yaşındaki Portekizli çocuk, koronavirüsten hayatını kaybetti
Çin'de metroda saçılan paralara koronavirüs salgını korkusuyla kimse dokunamadı
Çin'de metroda saçılan paralara koronavirüs salgını korkusuyla kimse dokunamadı
Koronavirüs salgınında en acı haber! 1 yaşına varmamış bebek hayatını kaybetti
Koronavirüs salgınında en acı haber! 1 yaşına varmamış bebek hayatını kaybetti
ABD'den umutlandıran iddia: HIV ve meme kanseri ilacıyla 2 koronavirüs hastası iyileştirildi
ABD'den umutlandıran iddia: HIV ve meme kanseri ilacıyla 2 koronavirüs hastası iyileştirildi
Fransa'dan koronavirüs açıklaması: Nisan ayının ilk 15 günü daha zor olacak
Fransa'dan koronavirüs açıklaması: Nisan ayının ilk 15 günü daha zor olacak
İtalya'da koronavirüsten ölenlere ilişkin rapor hazırlandı! İşte en çok görülen hastalıklar
İtalya'da koronavirüsten ölenlere ilişkin rapor hazırlandı! İşte en çok görülen hastalıklar
Almanya eyalet bakanı Thomas Schaefer intihar etti
Almanya eyalet bakanı Thomas Schaefer intihar etti
ABD'li doktorlar, koronavirüsün yeni bir belirtisini daha tespit etti
ABD'li doktorlar, koronavirüsün yeni bir belirtisini daha tespit etti
Katar'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Katar'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
İspanyol Prenses Maria Teresa koronavirüsten öldü
İspanyol Prenses Maria Teresa koronavirüsten öldü
Çin'in Vuhan kentinde karantinanın bitmesini isteyen halk isyan çıkardı, polise saldırdı
Çin'in Vuhan kentinde karantinanın bitmesini isteyen halk isyan çıkardı, polise saldırdı
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bini geçti
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bini geçti
Rus Dışişleri Sözcüsü, sokaklara aslan, kaplan bırakıldığı iddialarına ayı şakasıyla cevap verdi
Rus Dışişleri Sözcüsü, sokaklara aslan, kaplan bırakıldığı iddialarına ayı şakasıyla cevap verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Abdulhamit Gül Süleyman Soylu İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Hadise Kalben Serdar Ortaç Acun Ilıcalı
Spor Falcao Lionel Messi Lionel Messi Yılmaz Vural Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Polis Ankara Açıklama Fatih Terim
Şu an buradasınız: Trump: Prens Harry ve eşi Meghan Markle, güvenlik harcamalarını kendileri karşılamalı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2020 11:42:52. #1.15#
title