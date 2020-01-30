: Trump: Onu dinleseydim, şu an 6'ncı dünya savaşındaydık

30.01.2020 16:09 | Son Güncelleme: 30.01.2020 16:13

ABD Başkanı Donald Trump'ın azil duruşmaları devam ederken, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın soruşturmada tanıklık edeceği iddia edildi. Bunun üzerine ABD Başkanı Donald Trump, resmi Twitter hesabı üzerinden Bolton'a ateş püskürdü.

"ONU DİNLESEYDİM ŞU AN 6'NCI DÜNYA SAVAŞINDAYDIK"

ABD Başkanı Donald Trump resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yıllar önce Birleşmiş Milletler elçiliği için onay alamamış, o zamandan bu yana hiçbir iş için onay alamamış adam Senato onayı istemeyen bir iş için bana gelip "yalvardı", ben de birçok kişinin "Yapmayın efendim" demesine rağmen bu işi ona verdim. TV'de yanlışlıkla "Libya Modeli" dedi ve birçok hatalı yargıda bulundu. Kovuldu çünkü açık konuşmak gerekirse onu dinlemiş olsaydım şimdi 6'ncı dünya savaşındaydık. İstifa ettikten hemen sonra çirkin ve gerçek dışı bir kitap yazdı. Tüm Gizli Ulusal Güvenlik Sırları. Bunu kim yapardı?" ifadelerine yer verdi.

TRUMP'A YÖNELİK AZİL SORUŞTURMASI

Eylül'de basına sızan ve 25 Temmuz'da yaptıkları telefon görüşmesinde Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediğini iddia eden muhbir raporu, azil soruşturmasının fitilini ateşlemişti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 24 Eylül'de "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması sürecini başlattıklarını açıklamıştı.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesindeki kamuya açık oturumlar 13-21 Kasım'da yapılmış, Komite daha sonra 300 sayfalık rapor hazırlayarak Adalet Komitesine göndermişti. Adalet Komitesi, cuma günü "Görevini kötüye kullanmak" ve "Kongrenin işleyişini engellemek" başlığından oluşan azil maddelerini onaylamıştı.

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