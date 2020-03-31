Trump: "Kovid-19 ile mücadelede önümüzdeki önümüzde zorlu 30 gün var"
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Trump: "Kovid-19 ile mücadelede önümüzdeki önümüzde zorlu 30 gün var"

ABD Başkanı Donald Trump, "Virüse karşı zaferden başka seçeneğimiz yok. Önümüzde zorlu 30 gün var. Bu 30 gün çok önemli." dedi.

31.03.2020 01:58 | Son Güncelleme: 31.03.2020 01:58
Trump:

ABD Başkanı Donald Trump, "Virüse karşı zaferden başka seçeneğimiz yok. Önümüzde zorlu 30 gün var. Bu 30 gün çok önemli." dedi.

Trump, Beyaz Saray'da Kovid-19 salgınına ilişkin düzenlediği günlük basın toplantısında, son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Virüs salgınına ilişkin modellemelere bakıldığında virüsün 2 haftada anca en yüksek seviyesine ulaşacağını gözlemlediklerini belirten Trump, "Aldığımız önlemlere uyarak, 1 milyondan fazla Amerikalı'nın hayatını kurtarabiliriz. Geleceğimiz bizim elimizde. Yaptığımız seçimler ve fedakarlıklar bu virüsün kaderini belirleyecek." ifadelerini kullandı.

Kovid-19'a karşı alınan önlemleri dün 30 Nisan'a kadar uzattıklarını anımsatan Trump, "Virüse karşı zaferden başka seçeneğimiz yok. Önümüzde zorlu 30 gün var. Bu 30 gün çok önemli." diye konuştu.

Trump, Kovid-19 ile mücadele bugün önemli bir kilometre taşını aştıklarını ve ABD genelinde test edilen kişilerin sayısının 1 milyonu aştığını kaydetti.

N95 maskelerinin yeniden kullanılmasına olanak tanıyan cihaz

ABD Gıda ve İlaç İdaresinin (FDA) N95 koruyucu maskelerini dezenfekte ederek yeniden kullanımına olanak tanıyan bir cihazı da onayladığını belirten Trump, "Bu cihazların her biri, günde 120 bine kadar maskeyi dezenfekte edebiliyor. Böylece her maske 20 kere yeniden kullanılabilir." bilgisini paylaştı.

Trump, söz konusu cihazın şu anda Ohio ve New York'ta bulunduğunu vurgulayarak yakında Washington eyaletine bağlı Seattle'a ve başkent Washington DC'ye de sağlık çalışanları için bu cihazı temin edeceklerini söyledi.

ABD genelinde Kovid-19 nedeniyle "Evde kalın" talimatı verilip verilmeyeceği sorusunu da yanıtlayan Trump, "Bunu yönetimimdeki yetkililer ile konuştuk. Ancak bunu yapmak çok sert olur ve biz de yapmak istemiyoruz. Böyle bir karara varırsak haberiniz olur ama şu anda çok olası durmuyor." açıklamasını yaptı.

Trump, virüsün gelecek sonbaharda tekrar ortaya çıkma olasılığına ilişkin ise, "Buna hazırlıklıyız ama umuyoruz öyle bir şey olmaz." diye konuştu.

Şu anda Kovid-19 ile mücadele veren İtalya'ya da 100 milyon dolar değerinde yardım yapacaklarını kaydetti.

Trump ile CNN arasında soğuk savaş

Ayrıca, Trump'ın CNN'e karşı muhabirleri üzerinden yaptığı eleştiriler bugünkü basın toplantısında da devam etti.

CNN Muhabiri Jim Acosta'nın daha önceki "virüsün kontrol altında olduğu" ve "yakında gideceği" gibi açıklamalarının hatırlatması üzerine Trump şu yanıtı verdi:

"Ben ülkeyi sakin tutmaya çalışıyorum. Kimsenin panik olmasını istemiyorum. Senin gibi insanlar ve CNN gibileri, böyle (halkı paniğe sürükleyecek) şeyler söylüyor. Bu yüzden de artık kimse CNN'i dinlemek istemiyor. Böyle sinsi ve rahatsız edici bir soru yerine, normal ve gerçek bir soru sorabilirdin."

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ABD'de Kovid-19 vaka sayısı 143 bin 55'e, ölü sayısı ise 2 bin 513'e ulaştı.

Kaynak: AA

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