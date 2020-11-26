Trump kaybetti ama pes etmiyor: Bu seçimleri geri döndürmeliyiz
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Trump kaybetti ama pes etmiyor: Bu seçimleri geri döndürmeliyiz

26.11.2020 10:28 | Son Güncelleme: 26.11.2020 10:33

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinin asıl kazananının kendisi olduğunu savunarak, "Bu seçimleri geri döndürmeliyiz. İhtiyacımız olan tek şey, bizi düzgünce dinleyen yargıçlar" ifadelerini kullandı.

Trump, Pensilvanya eyalet meclisinde "seçimlerdeki usulsüzlük" iddialarına ilişkin düzenlenen oturuma telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu.

Ülkede 3 Kasım Salı günü yapılan başkanlık seçimlerinde "asıl kazananın kendileri olduğuna" yönelik iddialarını sürdüren Trump, "Tüm kritik eyaletlerde bize haksızlık yapıldı. Bu seçimlerde, büyük oranda yolsuzluk yapıldı" dedi.

"DEMOKRATLAR, BU SEÇİMLERİ KAYBETTİ"

Seçim sürecinin henüz bitmediğini ve hukuki yollarla kullanılan oyların sayılması durumunda kazananın kendileri olduğunun ortaya çıkacağını vurgulayan Trump, "Demokratlar, bu seçimleri kaybetti. Seçimde hile yaptılar" değerlendirmesinde bulundu.

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Trump, seçim sonuçlarına itiraz için açtıkları davalarda da kendilerine haksızlık edildiğini savunarak, "Bu seçimleri geri döndürmeliyiz. İhtiyacımız olan tek şey, bizi düzgünce dinleyen yargıçlar" diye konuştu.

TRUMP, SEÇİM SONUÇLARINI KABUL ETMEDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

ABD'de 3 Kasım'da yapılan 59. Başkanlık seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre, 306 delegeyle Biden kazanmış, Trump ise 232 delegede kalmıştı.

"Seçimlerde hile olduğunu" iddia eden Trump, seçim sonuçlarını kabul etmediğini açıklamış ve hukuki yollara başvuracağını belirtmişti.

Trump kaybetti ama pes etmiyor: Bu seçimleri geri döndürmeliyiz

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