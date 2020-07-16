Trump, kamuoyu yoklamalarında Biden'ın gerisinde kalınca kampanya direktörünü görevden aldı
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Trump, kamuoyu yoklamalarında Biden'ın gerisinde kalınca kampanya direktörünü görevden aldı

ABD Başkanı Donald Trump, kamuoyu araştırmalarında rakibi Joe Biden'ın gerisinde kalınca kampanya direktörü Brad Parscale'yı görevden aldı.

Trump, kamuoyu yoklamalarında Biden'ın gerisinde kalınca kampanya direktörünü görevden aldı
16.07.2020 10:02 | Son Güncelleme: 16.07.2020 10:27

ABD Başkanı Donald Trump, kamuoyu araştırmalarında rakibi Joe Biden'ın gerisinde kalınca kampanya direktörü Brad Parscale'yı görevden aldı. ABD Başkanı Donald Trump, yeni seçim kampanya direktörünü Facebook üzerinden duyurdu.

Amerika Birleşik Devletlerinde Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerine 4 aydan az bir zaman kala yapılan tüm kamuoyu araştırmalarında Demokrat Parti'nin Başkan adayı Joe Biden'ın gerisinde kalan Başkan Donald Trump, 2016'dan bu yana kampanya direktörü olan Brad Parscale'yı görevinden aldığını, yerine Bill Stepien'nin getirildiğini duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'ın hesabını kısıtlaması devam ederken yeni seçim kampanya yöneticisini Facebook üzerinden duyurdu. Trump Facebook üzerinden yayımladığı mesajında "Benimle çok uzun süredir birlikte olan, muazzam dijital ve veri stratejilerimize öncülük eden Parsacale, kampanyaya kıdemli danışmanı olarak hizmet etmeye devam edecek" dedi.

Stepien yaptığı ilk açıklamada ise, "Başkan Trump'a hizmet etmeye devam etmek bir onurdur. Böylece Amerika asıl gündemine ikinci dönemde de devam edebilir. Kampanyaya öncülük ederken, ülke çapındaki eyaletlerde bulunan tüm ortaklarımızla birlikte çalışacağım. Başkanın yeniden seçilmesini sağlamak için tüm çabalarımızı koordine edeceğim. Bu konuda Brad Parscale'i desteklemeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Eski New Jersey Valisi Chris Christie'nin başarılı 2009 kampanyasını yöneten Stepien, ABD'nin en iyi danışman ve siyasi operatörlerinden birisi olarak kabul ediliyor.

Başkan Trump'ın, Oklahoma eyaletinin Tulsa kentinde Haziran ayında yapılan mitingine bir milyondan fazla kişinin katılması için kayıt yaptırdığını açıklayan Brad Parscale, salona 6 bin 200 kişinin geldiğini görünce hayal kırıklığı oluşturan katılım nedeniyle ülke genelinde yapılan Black Lives Matter protestolarını ve medyayı suçlamıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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