Trump: Japonya 105 adet F-35 almayı planlıyor
– ABD Başkanı Donald Trump, Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile Akasaka Sarayı'nda gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında Japonya'nın F-35 almayı planladığını duyurdu.
– ABD Başkanı Donald Trump, Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile Akasaka Sarayı'nda gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında Japonya'nın F-35 almayı planladığını duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump, resmi temasları kapsamında gittiği Japonya'da Akasaka Sarayı'nda Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Trump, Japonya'nın 105 adet F-35 almayı planladığını söyledi. Ayrıca, Trump, ABD'nin Japonya'nın savunma alanında kendini geliştirme çabalarını desteklediğini belirterek; Japonya tarafından verilen bu siparişin şimdiye kadarki en büyük filo siparişi olduğuna dikkat çekti.
Kaynak: DHA
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