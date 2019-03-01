Trump: Işid'in El Koyduğu Toprakların Yüzde 100'ünü Geri Aldık

ABD Başkanı Donald Trump Suriye'de destekledikleri muhalif grupların, Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) el geçirmiş olduğu toprakların "yüzde 100'ünü" geri aldıklarını söyledi.

Alaska'daki bir üste operasyonlarla ilgili Amerikan askerlerine konuşan Trump, "Suriye'deki halifeliğin yüzde 100'ü artık bizim" dedi.

Ancak Trump'ın sözleri, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) açıklamasıyla çelişti.

Perşembe günü SDG komutanı Mazlum Kobani, "IŞİD'e karşı zaferin tamamen kazanıldığını bir hafta içinde" ilan edebileceklerini ifade etti.

Reuters'ın haberine göre muhalif güçler IŞİD'in son kalesi Bağuz'a yönelik operasyonda, son darbeyi vurmaya hazırlanıyor.

Öte yandan Trump Aralık ayında askerlerini Suriye'den çekmeye karar verdiğinden beri IŞİD'in tamamen temizlendiğini ilan edeceği günü bekliyor.

Suriye'deki ABD varlığının bir bölümü çekildi ancak tepkiler üzerine Trump, toplam 400 askeri bölgede tutma kararı aldı.

ABD Başkanı 6 Şubat'ta da IŞİD'in yenilgisini bir hafta içinde ilan edilmesini beklediğini söylemişti. SDG: IŞİD'in son kalesi Bağuz'da toplu mezar bulundu

SDG komutanı Adnan Afrin ise, IŞİD'in son kalesi olarak bilinen Bağuz bölgesinde Ezidilere ait olduğu düşünülen bir toplu mezar bulduklarını öne sürdü.

Afrin, çoğu kadın olan cansız bedenlerin "katledildiğini", birçoğunun da başının kesildiğini söyledi.



IŞİD üyeleri, binlerce Ezidi kadını seks köleliğine zorlamıştı.

IŞİD'in 2014'te Irak'ın Musul kenti yakınlarındaki Şengal bölgesine ve Ezidi yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılarda 3 binden fazla kişi öldürüldü.

ABD Şengal katliamı sonrası IŞİD'e karşı ilk hava saldırılarını gerçekleştirdi.

ABD'nin desteklediği SDG güçleri, Bağuz'a baskın düzenlemeden önce bölgede mahsur kalan binlerce sivili buradan çıkarmaya çalıştıklarını söylüyor.