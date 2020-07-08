Trump'ın yeğeninin kitabında, dikkat çeken hangi iddialar var?
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BBC

Trump'ın yeğeninin kitabında, dikkat çeken hangi iddialar var?

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeğeni Mary Trump, amcasıyla ilgili dikkat çeken iddiaların yer aldığı kitabını 14 Temmuz'da satışa çıkarmayı planlıyor.

Trump'ın yeğeninin kitabında, dikkat çeken hangi iddialar var?
08.07.2020 14:12 | Son Güncelleme: 08.07.2020 15:10

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeğeni Mary Trump, amcasıyla ilgili dikkat çeken iddiaların yer aldığı kitabını 14 Temmuz'da satışa çıkarmayı planlıyor.

Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man (Çok Fazla ve Hep Yetersiz: Ailem Dünyanın En Tehlikeli Adamını Nasıl Yarattı) adlı kitapta Trump'ın kişiliğinin, "sosyopat" babası tarafından etkilendiği ve Trump'ın lisede yerine sınava girmesi için parayla adam tuttuğu gibi iddialar yer alıyor.

Mary Trump, amcasının tekrar seçilmesinin "Amerikan demokrasisinin sonu olacağını" ve bu yüzden kitabı yazmaya karar verdiğini söylüyor.

Trump ailesi ise kitabın basımını durdurmak için dava açtı ve kitaptaki iddiaları reddettiklerini açıkladı.

Kitapta yer alan en önemli iddiaları derledik:

Trump üniversiteye hak etmeden girdi

ABD Başkanı Donald Trump, Pennsylvania Üniversitesi'ndeki prestijli Wharton Business School'dan mezun olduğunu gururla anlatır.

Fakat Mary Trump'a göre amcası oraya hak ederek girmedi:

"Donald'ın notları, sınıfının en iyilerine kıyasla çok düşüktü ve bu yüzden üniversiteye giremeyeceğinden endişeleniyordu.

"Şansını artırmak için, zeki ve testlerde başarılı olarak bilinen Joe Shapiro'yu kendi yerine sınavlara soktu.

"Fotoğraflı kimliklerin ve bilgisayar kayıtlarının olmadığı dönemde yerine birini sınava sokmak daha kolaydı."

Trump yeğeninin göğsüne iltifat etti

Mary Trump, amcasının kadınlara bakışına da kitabında yer veriyor.

Kısa süreliğine Trump'ın metinlerini yazdığı dönemde Trump'ın kadınlarla kurduğu ilişkileri görme fırsatı bulduğunu belirten yazar, kendisini reddeden kadınlardan bir anda çok çirkin, kötü ve kilolu olarak bahsettiğini aktarıyor.

Bu kadınlar arasında Madonna ve buz patenci Katarina Witt de yer alıyor.

Yazar, 1999'da Florida'da amcasının kendisini mayoyla gördüğünde "Vay canına Mary, göğsün ne kadar da dolgun" dediğini anlatıyor.

O dönem Trump'ın eşi olan Marla Maples'ın şok içinde Trump'ın koluna vurduğunu aktarıyor:

"29 yaşındaydım ve kolayca utanan biri değildim. Buna rağmen yüzüm kızardı ve havlumu omuzlarıma çektim."


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Trump'ın karakterini "sosyopat babası" şekillendirdi

Kitapta Donald Trump'ın duygu dünyası da detaylı bir şekilde işleniyor.

Yazar, ilgisiz bir babanın ve hasta bir annenin elinde büyüyen ABD Başkanı Trump'ın kişiliğinin bundan etkilendiğini anlatıyor.

Bir "sosyopat" olarak bahsettiği dedesinin tüm çocuklarında büyük bir etki bıraktığını belirten yazar, kendi babasının da 1981'de alkolizmden öldüğünü söylüyor:

"Donald Trump annesi tarafından bir yıl boyunca terk edildi. Babası ise onu güvende ve değerli hissettiremedi. Donald'ın o dönem mahrum kaldığı şeyler onda narsist kişilik, zorbalık ve gösteriş meraklısı olmak gibi kalıcı yaralar bıraktı."

Kendisi de klinik psikoloji alanında doktora yapmış olan yazar, amcasının hiçbir şeyle yetinmediğini ve narsisizmin bütün belirtilerini gösterdiğini aktarıyor:

"Ama onun akıl sağlığı sorunları narsisizmin ötesinde. Donald'ın hastalığı o kadar karmaşık ve davranışları o kadar anlaşılmaz ki, kapsamlı bir teşhis koyabilmek için, yaptırmayı asla kabul etmeyeceği bir dolu psikolojik ve nöropsikolojik teste ihtiyaç var."

Donald Trump'ın her ABD'linin hayatını tehdit ettiğini belirten yazar, Trump'ın babasının kendi babasına zorbalık yaptığını ve Trump'ın da zorbalığı babasından öğrendiğini söylüyor:

"Donald zayıf biri değil ama egosu narin ve sürekli pohpohlanması gerekiyor. Çünkü aslında olduğunu iddia ettiği kişiyle hiçbir alakası olmadığını biliyor.

New York Times'ın Pulitzer kazanan haberi için 19 koli belge paylaştı

Mary Trump, Donald Trump'ın seçimi kazanmasının ardından bir New York Times muhabirinin kendisiyle iletişime geçtiğini ve Donald Trump'ın 1990'lardaki şaibeli vergi beyanlarını araştırmak istediklerini, fakat onlara yardım etmemeye karar verdiğini söylüyor.

Yazar, bir süre sonra Trump'ın başkanlık koltuğundaki icraatlarının kararını değiştirmesine yol açtığını ve ailece çalıştıkları hukuk şirketinden 19 koli belge kaçırarak gazeteye verdiğini anlatıyor.

Belgeleri teslim ettiği anın son aylarda en mutlu hissettiği an olduğunu belirten yazar, "Suriyeli sığınmacılara yardım eden bir dernekte çalışmak bana yetmiyordu, Donald'ı koltuğundan etmem gerekiyordu" diyor.

New York Times konu hakkındaki 14 bin kelimelik haberiyle Pulitzer ödülünü kazanmıştı.

Donald Trump'ın kız kardeşi önemli bilgiler paylaştı

Mary Trump'ın amcası Robert, kitabın yayınlanmasını durdurmak için mahkemeye başvurmuştu.

Yazar kitabında Donald Trump'ın 2019'da federal yargıçlıktan emekli olan kız kardeşi Maryanne Trump Barry'ye, bu başvuruya karşı kendisini savunurken "paylaştığı aydınlatıcı bilgiler nedeniyle" teşekkür ediyor.

Mary Trump, 2016'daki başkanlık seçiminden bir süre sonra halasının Donald Trump'ı arayarak başkanlıktaki performansının iyi olmadığını söylediğini, Trump'ın ise o günden itibaren kardeşinin tavsiyelerini ciddiye almadığını aktarıyor.

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