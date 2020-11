Trump'ın psikolog yeğeni Mary Trump'tan amcasına seçim tepkisi: Biri onu durdursun

ABD Başkanı Donald Trump'ın klinik psikolog yeğeni Mary Trump, amcasının başkanlık seçimleriyle ilgili hile iddialarına çok sert çıktı. Yeğen Trump, "Biri onu durdursun. Çaresiz durumda, debelenip duruyor ve bu işin sonlanmasını aciz bir şekilde izlemek dışında yasal olarak yapabileceği hiçbir şey yok" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeğeni Mary Trump perşembe akşamı, artık görüşmediği amcasının azalan yeniden seçilme umutları hakkında konuştu.

"ÇARESİZ HALDE DEBELENİP DURUYOR"

Amcasının Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği ve seçim bütünlüğüyle ilgili iddialarda bulunduğu basın toplantısından birkaç saat sonra MSNBC'ye çıkan klinik psikolog Mary Trump, "Emsalsiz bir konumda olan bir adam görüyoruz. Donald şu ana kadar kimsenin maddi destek vererek rahatlatamayacağı, parayla kurtaramayacağı böyle bir durumda hiç kalmıştı. Çaresiz halde, debelenip duruyor ve bu işin sonlanmasını aciz bir şekilde izlemek dışında yasal olarak yapabileceği hiçbir şey yok." dedi.

Mary Trump

"CUMHURİYETÇİLERİN ÖNDE GELENLERİ BİR ŞEYLER YAPMALI"

Amcası hakkında "Too Much and Never Enough: How My Family Created The World's Most Dangerous Man" (Çok Fazla ve Asla Yeterli Değil: Ailem Dünyanın En Tehlikeli Adamını Nasıl Yarattı) adlı bir kitap yayımlayan Mary Trump, amcasının ifadelerinin, "özellikle de Cumhuriyetçilerin önde gelenleri hiçbir şey yapmamaya devam ettikçe" yakında gerçekleşecek şeylere dair iyi bir ipucu verdiğini söyledi.

"BİRİLERİ BUNU DURDURMALI"

Mary Trump, "Bu, sadece Donald'ın gerçeği karartması veya yalan söylemesinden ibaret değildi. Bu, Donald'ın bir darbe girişiminden bahsetmesiydi. Bir ülke liderinin seçimi çaresizce yasadışı hale getirmeye çalışması. Bu ahlaksızca ve birilerinin devreye girip bunu durdurması gerekiyor." diyerek amcasına çok sert ifadeler kullandı.

"KONTROL EDİLEMEZ ÖFKE NÖBETİNDE"

Trump'ın tepkisini "gittikçe dibe batan" şeklinde tarif eden Washington Post haberini alıntılayan sunucu Lawrance O'Donnell ise eski başkanlardan Richard Nixon'ın Oval Ofis'teki son günleriyle bir paralellik olabileceğine işaret etti. Sunucu daha sonra da, amcasının "an itibarıyla Beyaz Saray'da neler yaşıyor olabileceğine" dair Mary Trump'tan bir cevap istedi.

"Bence kontrol edilemez bir öfke nöbetinde. Hayal edebiliyorum" yanıtını veren Mary Trump, aradaki farkı işaret ederek şöyle dedi: Oval Ofis'teki kişinin psikolojik olarak çöktüğünü bilmek asla iyi bir şey olmasa da 'endişelenmemiz gerektiğini' söyleyen, bizzat Trump'ın kamuoyu açıklamasıdır.