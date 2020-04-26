Trump'ın önerdiği sıtma ilacının yan etkileri konusunda sağlık otoritesinden uyarı geldi
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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Koronavirüs, Dünya, Haber

Trump'ın önerdiği sıtma ilacının yan etkileri konusunda sağlık otoritesinden uyarı geldi

FDA, sıtma ilacı olarak bilinen hidroksiklorokinin ve benzeri klorokin ilaçlarının yan etkilerine dikkat çekerek Covid-19'un tedavisi için hastaneler ve araştırmalar haricinde doktorlar tarafından reçete ile verilmemesi konusuna uyarıda bulundu.

26.04.2020 15:51 | Son Güncelleme: 26.04.2020 15:51
Trump'ın önerdiği sıtma ilacının yan etkileri konusunda sağlık otoritesinden uyarı geldi

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Trump'ın yeni tip koronavirüse karşı işe yaradığını ve kullanılabileceğini öne sürdüğü hidroksiklorokinle ilgili bir uyarı yayımladı.

Uyarı, Covid-19 salgınının Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) en yoğun yaşandığı New York'taki bir hastanede çalışan doktorların hazırladığı rapor üzerine gündeme geldi. New York'taki doktorlar, başkan Trump'ın önerdiği şekliyle hidroksiklorokin ile birlikte antibiyotik azitromisin tedavisi uygulanan 84 Covid-19 hastasının çoğunluğunda kalp ritminde anormalliklerlin oluştuğunu rapor etti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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