Trump'ın önerdiği sıtma ilacının yan etkileri konusunda sağlık otoritesinden uyarı geldi FDA, sıtma ilacı olarak bilinen hidroksiklorokinin ve benzeri klorokin ilaçlarının yan etkilerine dikkat çekerek Covid-19'un tedavisi için hastaneler ve araştırmalar haricinde doktorlar tarafından reçete ile verilmemesi konusuna uyarıda bulundu.

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Trump'ın yeni tip koronavirüse karşı işe yaradığını ve kullanılabileceğini öne sürdüğü hidroksiklorokinle ilgili bir uyarı yayımladı. Uyarı, Covid-19 salgınının Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) en yoğun yaşandığı New York'taki bir hastanede çalışan doktorların hazırladığı rapor üzerine gündeme geldi. New York'taki doktorlar, başkan Trump'ın önerdiği şekliyle hidroksiklorokin ile birlikte antibiyotik azitromisin tedavisi uygulanan 84 Covid-19 hastasının çoğunluğunda kalp ritminde anormalliklerlin oluştuğunu rapor etti. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com