Trump'ın koronavirüse yakalanacağını bilen Baba Vanga'dan tüyler ürperten bir kehanet daha
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Trump'ın koronavirüse yakalanacağını bilen Baba Vanga'dan tüyler ürperten bir kehanet daha

03.10.2020 17:18 | Son Güncelleme: 03.10.2020 17:45

Tarihin en büyük kahinlerinden olan Baba Vanga'nın destekçileri, Bulgar kâhinin ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüse yakalanacağını bildiğini ifade etti. Kâhine göre Trump'ta beyin tümörü oluşacak ve sağır kalacak.

ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüse yakalanması dünya medyasının gündemine oturdu. Trump'ın sağlık durumundan koronavirüsü kimlere bulaştırmış olabileceğine kadar onlarca haber yer alırken, İngiliz basını Trump'ın akıbetiyle ilgili tüyler ürperten bir iddiaya yer verdi.

Daily Star'ın haberine göre daha önce 11 Eylül saldırılarından Brexit'e, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından koronavirüs salgınına kadar pek çok şeyi söylenen edilen Bulgar kâhin Baba Vanga'nın destekçileri yine bomba bir iddiada bulundu.

TRUMP'IN BEYNİNDE TÜMÖR OLACAK VE SAĞIR KALACAK

1996'da hayatını kaybeden Baba Vanga'nın destekçileri, kadının son anına kadar kehanetlerde bulunduğunu ve bunları dünyayla paylaştıklarını iddia ediyor. Buna göre Baba Vanga, ABD Başkanı'nın 2020'de gizemli bir hastalığa yakalanacağını, buna bağlı olarak sağır kalacağını ve beyin tümörü oluşacağını öne sürdü. Baba Vanga'nın destekçileri, koronavirüse yakalanan Trump'ın akıbetinin bu olacağını savunuyor.

KAHİN, 2020 YILI BAŞINDA TRUMP İÇİN GİZEMLİ HASTALIĞA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Baba Vanga'nın destekçileri Ocak ayında 2020 yılıyla ilgili bulundukları kehanette, ABD Başkanı Trump'ın gizemli bir hastalıktan etkileneceği ve işitme kaybı yaşayacağı öne sürülmüştü. Ayrıca Amerika başkanının beyninde bazı temel fonksiyonlarda sıkıntılar meydana geleceği ifade edilmişti.

BABA VANGA KİMDİR?

1911 yılında Makedonya'da doğan ve 16 yaşındayken üzerine düşen bir yıldırımla görme yetisini kaybeden Baba Vanga, dünyanın en ünlü kahinlerinden biri. Baba Vanga'nın kehanetlerinde 11 Eylül saldırıları, DEAŞ'ın kurulması, Brexit süreci gibi pek çok olayı önceden ön gördüğü biliniyor.

Trump'ın koronavirüse yakalanacağını bilen Baba Vanga'dan tüyler ürperten bir kehanet daha
Haber Yorumları (19)
KÜRŞAD: Palavra
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SABRİ KAYİS: Biz buna inanmayın. Ne kahin ne falcı ne denir başkası, bir saat sonra ne olacağını bilemez. Bu mümkün değil. Yazıyı okuyunca yorum yazıyorum. Konuşmaya bile gerek yok.
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HUZUR İSLAMDA: hay sizin baba vagununuza ümmeti Muhammed olarak ne saçmalıklar meşgulsün yarabbi siz tabi inanıyorsanız peygamberin hadislerin okuyun bırakın kehaneti gerçeklerle yüzleşmek için zaman daralıyor kisi başkasını kehaneti başına gelecekleri düşünsün
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