Koronavirüse yakalanan Trump'ın doktorundan açıklama: Pazartesi taburcu olabilir

ABD'de Başkanı Donald Trump'ın doktoru Sean Conley, Amerikalı liderin sağlık durumunun bu şekilde iyileşmeye devam etmesi halinde, pazartesi günü taburcu olabileceğini açıkladı. Trump, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını açıklamıştı.

Koronavirüse yakalanan ABD'de Başkanı Donald Trump'ın doktorundan açıklama geldi. Bugün basın açıklaması yapan Conley, cumartesi günü Trump'ın oksijen seviyesinin yüzde 93'e düşmesinin ardından kendisine steroid tedavisi yapıldığını açıkladı. Conley'e göre Trump bugün kendi ayağa kalkıp yiyip içebilecek, ve durumunun bu şekilde iyileşmeye devam etmesi halinde pazartesi günü taburcu olabilecek.

Perşembeyi cumaya bağlayan gece Kovid-19'a yakalandığını Twitter hesabından duyuran Trump, başkent Washington DC'ye yarım saatlik mesafede Maryland eyaletinde bulunan Walter Reed Askeri Hastanesine kaldırılmıştı.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN DÖNECEĞİM MESAJI VERMİŞTİ

ABD Başkanı Trump, Kovid-19 tedavisi gördüğü Walter Reed Askeri Hastanesi'ndeki odasından çekilmiş bir video mesajı, Twitter hesabından paylaşmıştı. Kravatsız haliyle biraz yorgun gözüken Trump, sağlığının iyiye gittiğini ve kendisine geçmiş olsun dileğini ileten herkese çok teşekkür etmişti.

Kaldığı hastanede görev yapan herkesten övgüyle bahseden Trump, "Buraya geldiğimde çok iyi hissetmiyordum, şu anda çok daha iyi hissediyorum. Beni geri döndürmek için herkes çok çalışıyor, sanıyorum yakında geri döneceğim" ifadelerini kullanmıştı. Tamamen iyileşip seçim yarışına kaldığı yerden devam etmek istediği mesajını veren Trump, seçim öncesinde hala yapılacak çok iş olduğunu kaydetmişti.

Dünya genelinde milyonlarca insanın virüse yakalandığı gibi kendisinin de yakalandığını ifade eden Trump, "Ben onlar için de savaşıyorum. Bu koronavirüsü ya da her ne diyorsanız onu tamamen yeneceğiz. Burada bazı tedavileri görüyorum ve kendimi iyi hissetmeye başladım" şeklinde konuşmuştu.

"GERÇEK BİR TEST OLACAK"

"Önümüzdeki birkaç gün nasıl olacak bilmiyoruz, sanıyorum gerçek bir test olacak. Bu birkaç gün neler olacağını göreceğiz." ifadelerini kullanan Trump, kendisine parti ayrımı olmaksızın ülke genelinde gösterilen destek karşısında müteşekkir olduğunu vurgulamıştı.

BEYAZ SARAY'DA KALMAK İSTEDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Amerikan medyasına yansıyan ve adı açıklanmayan bir Beyaz Saray yetkilisine dayandırılan bir iddianın, Trump'ın bazı sözleriyle çelişkili olması dikkati çekmişti.

Söz konusu iddiaya göre, Trump'ın cuma günü hastaneye gitmemek konusunda ısrar ettiği ve doktorlar tarafından zor ikna edildiği bildirilmişti.

Aynı haberde Trump'ın, Beyaz Saray'da cuma günü doktorları tarafından son anlarda ve zor ikna edildiği, tedaviye Beyaz Saray'da devam etmek istediği iddiası yer almıştı.

HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Perşembeyi cumaya bağlayan gece Kovid-19'a yakalandığını Twitter hesabından duyuran Trump, dün başkent Washington DC'ye yarım saatlik mesafede Maryland eyaletinde bulunan Walter Reed Askeri Hastanesine kaldırılmıştı.

Trump'ın doktoru Sean Conley, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, "Başkan Trump'ın durumu bu sabah itibariyle gayet iyi" ifadesini kullanmıştı.