Trump'ın danışmanı Kushner: Filistinlilerin peşinden koşmayacağız
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Trump'ın danışmanı Kushner: Filistinlilerin peşinden koşmayacağız

ABD Başkanı Trump'ın damadı ve danışmanı Kushner, ABD'nin teklif ettiği barış planının 'son şans' olabileceğini belirterek, "Filistinlilerin peşinden koşmayacağız" dedi.

07.02.2020 09:41 | Son Güncelleme: 07.02.2020 09:41
Trump'ın danışmanı Kushner: Filistinlilerin peşinden koşmayacağız

ABD Başkanı 'ın damadı ve danışmanı , barış planına ilişkin, "() Görüşmek isterlerse bunu seve seve yaparız ama peşlerinden koşmayacağız." dedi.


Kushner, Trump yönetiminin barış planını anlatmak için BM Güvenlik Konseyi üyesi 15 ülkenin temsilcisi ile ABD'nin BM Daimi Temsilciliğinde bir araya geldi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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