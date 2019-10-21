Trump'ın danışmanı Kislin: "Poroşenko 1.5 milyar dolar çaldı"

21.10.2019 16:13

ABD Başkanı Donald Trump'ın serbest danışmanlığını yapan ve aynı zamanda ünlü bir iş adamı olan Sam Kislin, eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun bütçeden 1.5 milyar dolar çaldığını iddia etti.



Sam Kislin Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlediği basın toplantısında eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'yu ilgilendiren ilginç bir yolsuzluk iddiası ortaya attı. Kislin, "Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile çok görüşmek istedim ancak kendisinin her saniyesi programlanmış durumda olduğundan dolayı maalesef görüşemedik. Kendisinden önce iktidarda olan Petro Poroşenko, devlet bütçesinden kendisine ve Adalet Bakanlığı ile Savunma Bakanlığı'ndaki adamlarına toplam 1.5 milyar dolar gelir sağladı. Bunların belgesi de bende mevcut. Kendisi hakkında şu an açılmış 14 dava var. Ama 1 Ocak 2020'ye kadar dokunulmazlığı olduğu için süreç ilerlemiyor" ifadelerine yer verdi.



"Beni kimse hapishaneye atamaz"



Açıklamalarının devamında ise Kislin, "Poroşenko, katıldığı bir televizyon programında kendisinden sonra gelecek iktidarın, onu hapishaneye atmaya gücünün yetmeyeceğini kimsenin onu hapishaneye atamayacağını söylemişti" şeklinde konuştu.



Ukrayna İstihbarat Servisi (SBU) tarafından Kislin'e, 2018 yılında 5 yıllığına ülkeye giriş yasağı konmuş ve gerekçe olarak "Ülkenin ekonomik çıkarlarını koruma" şeklinde bir açıklama yapılmıştı. - KİEV

Kaynak: İHA