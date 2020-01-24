Trump'ın azil davasında senatörler 'bulmaca çözüp uyuyor'

24.01.2020 06:25 | Son Güncelleme: 24.01.2020 06:25

ABD Başkanı Donald Trump'ın görevden azli istemiyle Senato'da başlayan dava süreci devam ediyor. Davanın jüri üyeleri olarak iddia ve savunma makamlarının konuşmalarını dinlemesi gereken birçok senatör ise oturumlar sırasında uyuklayıp bulmaca çözmekle ve oyun oynamakla suçlanıyor.

Cumhuriyetçi senatörler Jim Risch ve Jim Inhofe'un konuşmalar yapılırken koltuklarında 'uyukladığı' aktarıldı.

Senato'da durulmalar devam ederken görüntü alınmasına izin verilmiyor. Ancak, TIME dergisinin muhabirlerinden Vera Bergengruen, Twitter'dan Jim Risch'in uyurken tasvir edildiği bir mahkeme çizimi paylaştı ve "Favorim: Bu harika çizim, azil davasının ilk uyuklayanını teyit etti. Jim Risch" dedi.

Jim Risch'in sözcüsü ise senatörün uyuduğu iddialarını reddetti ve Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada "Dikkatli bir şekilde konuşmaları dinliyor, bir yandan da aşağı bakıyordu" dedi.

Bazı senatörlerin ise konuşmalar sırasında kitap okuduğu, bulmaca çözdüğü ve kağıt uçaklar yaptığı aktarıldı.

ABD basınında hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi senatörlerin 'dersten sıkılmış yaramaz öğrenciler' gibi davrandıkları yorumları yer alıyor.

Davanın jürisi olan senatörlerin duruşmalar sırasında yerlerini terk etmemeleri gerekiyor.

Ancak en az dokuz Demokrat ve 22 Cumhuriyetçi senatörün yerlerinden kalkıp salondan çıktığı aktarıldı.

Duruşma sırasında yerini terk eden Demokrat senatörlerden birisi de 2020 Başkanlık seçimlerinde partisinin başkan adayı olmak için yarışan Bernie Sanders idi.

Konuşmaları dinlemeyip kitap okumakla eleştirilen Cumhuriyetçi Senatör Marsha Blackburn ise kendisini Twitter'da savundu ve "Trump'tan Nefret Edenler ABD'yi Nasıl Çökertiyor? - Kim Strassel'in kitabı. Bugünkü oturum için iyi bir analiz sunuyor. Çalışan anneler birden fazla işi aynı anda yapma konusunda çok beceriklidir. Siz de deneyin" dedi.

Bir diğer Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul'un ise iddia makamının açılış konuşması sırasında bulmaca çözdüğü ve kağıttan uçak yaptığı aktarıldı.

ABC televizyon kanalının muhabiri ise Demokrat başkan adaylarından Elizabeth Warren'ın önündeki kağıt üzerinde yaptığı çizimlerle bir oyun oynadığını aktardı.

ABD Senatosu'nda normalde cep telefonu ve dizüstü bilgisayar gibi elektronik cihazların kullanımına izin veriliyor.

Ancak Trump'ın görevden azli istemiyle görülen davanın duruşmalarında bu cihazların kullanımı yasaklanmış durumda.