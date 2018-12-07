Trump'ın, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Olarak Nauert'i Atayacağı İddia Edildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi olarak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'i atayacağı iddia edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, BM Birleşmiş Milletler Daimi Büyükelçisi Nikki Haley'in istifasının ardından aynı görev için Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'i atayacağı iddia edildi. ABD medyası ise eski Fox News Channel muhabiri olan Heather Nauert'in adaylığına ilişkin ağır eleştirilerde bulundu.

Politika bilgisi ve tecrübesinin olmadığı şeklinde büyük eleştirilerin hedefi olan Heather Nauert'in, BM Büyükelçisi olarak atanması için ABD Senatosu'nun onayı gerekiyor.

Öte yandan kulislerde farklı isimlerin de aday olabileceği iddia edildi. Aday olması muhtemel isimler arasında, Kanada Büyükelçisi Kelly Craft, Almanya Büyükelçisi Richard Grenell, geçtiğimiz ay bir Senato yarışını kaybeden Cumhuriyetçi John James yer alıyor. - WASHINGTON