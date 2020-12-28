Trump'ı destekleyen gazete "Deliliği bırak" manşetiyle çıktı
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Trump'ı destekleyen gazete "Deliliği bırak" manşetiyle çıktı

28.12.2020 14:14 | Son Güncelleme: 28.12.2020 14:53
Trump'ı destekleyen gazete

ABD'de günlük olarak yayınlanan ve Başkan Donald Trump'a verdiği destekle bilinen New York Post'un bugünkü sayısı "Deliliği bırak" başlığıyla çıktı. Gazetenin manşeti ülke gündeminde geniş yer bulurken, vatandaşların da en çok konuştuğu konulardan biri oldu.

ABD'de 3 Kasım başkanlık seçimini Demokrat rakibi Joe Biden'a kaptıran Donal Trump'a, 4 yıldır icraatlarına destek veren New York Post gazetesi sırt çevirdi.

"DELİLİĞİ BIRAK"

Gazete bugünkü sayısında Trump için, "Deliliği bırak" başlığını attı. Gazete manşetinde seçim sonuçlarını kabul etmesi gereken Trump'a uyarılarda bulunuldu.

"KIZGINSIN ANCAK BU YOLA DEVAM ETMEK YIPRATICI"

Gazete kapaktan duyurduğu haberin spotunda ise, "Anlıyoruz Sayın başkan, kaybettiğiniz için kızgınsınız. Ancak bu yola devam etmek yıpratıcı" ifadelerini kullandı.

Trump'ı destekleyen gazete 'Deliliği bırak' manşetiyle çıktı

"BUNCA ÇABAYA RAĞMEN BİR ŞEY BULUNAMADI"

Gazete, Demokrat Joe Biden'ın seçimi kazandığını açıkça belirtmese de Trump'ın seçimlerde 'hile' olduğunu kanıtlama girişimlerinin sonuçsuz kaldığını vurguladı ve "Seçimi soruşturmak için her türlü hakka sahiptiniz ancak açık olalım; bunca çabaya rağmen bir şey bulunamadı" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan gazetenin manşeti ülke gündeminde geniş yer bulurken, vatandaşların da en çok konuştuğu konulardan biri oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (4)
SAMİ: Aklıma bizdeki yağdanlıklar geliyor.
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ASY 1905: Merak etmeyin ilk genel seçimde burdaki havuz medyası da aynı olacak. . . devran dönecek
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GALATASARAY: Fazla saman yemek halisinasyonlara sebep oluyor bilesin,
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