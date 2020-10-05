ABD'de devasa konvoyla Trump'a destek gösterisi
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ABD'de devasa konvoyla Trump'a destek gösterisi

05.10.2020 19:01 | Son Güncelleme: 05.10.2020 19:21

ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçileri, Covid-19 tedavisi gören başkana desteklerini göstermek üzere New York'ta 100'e yakın araçla konvoy düzenledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçileri, Covid-19 tedavisi gören başkana desteklerini göstermek üzere New York'ta 100'e yakın araçla konvoy düzenledi.

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Ekim'de eşi Melania Trump ile birlikte Covid-19'a yakalandığını duyurmuş, ardından tedavi için Maryland eyaletine bağlı Bethesda kentinde bulunan Walter Reed Ulusal Askeri Hastanesine kaldırılmıştı. Trump destekçileri, Covid-19 tedavisi altından olan başkana desteklerini göstermek amacı ile New York'taki 5. Cadde'de bulunan Trump Towers'ın önünde araçları ile bir araya geldi. Göstericiler, yaklaşık 100 araçtan oluşan konvoy ile 5. Cadde'yi 30 dakikalığına trafiğe kapattı. Trump destekçileri, caddede korna çalarak ve bayrak sallayarak Başkan Trump'a desteklerini gösterdiler.

Göstericilerden biri yaptığı açıklamada, "Bu ciddi bir durum, özgür dünyanın lideri hasta. Özgür dünyanın liderinin bizim desteğimize ihtiyacı var" diyerek, diğer vatandaşları da Başkan Trump'a destek olmaya çağırdı.

Gösterilerde çok sayıda güvenlik gücü görev yaparken, herhangi bir şiddet olayı yaşanmadı.

-İHA-

ABD'de devasa konvoyla Trump'a destek gösterisi
ABD'de devasa konvoyla Trump'a destek gösterisi
ABD'de devasa konvoyla Trump'a destek gösterisi
ABD'de devasa konvoyla Trump'a destek gösterisi
ABD'de devasa konvoyla Trump'a destek gösterisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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