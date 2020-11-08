Trump bu işe kızacak! Yeğeni Mary, Biden şapkasıyla Amerika'ya teşekkür etti
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Trump bu işe kızacak! Yeğeni Mary, Biden şapkasıyla Amerika'ya teşekkür etti

08.11.2020 07:58 | Son Güncelleme: 08.11.2020 08:04
Trump bu işe kızacak! Yeğeni Mary, Biden şapkasıyla Amerika'ya teşekkür etti

ABD başkanlık seçimini rakibi Joe Biden'a kaptıran Donald Trump'ın psikolog yeğeni Marry Trump, amcasını kızdıracak bir paylaşım yaptı. Marry, Biden ve yardımcısı Kamala Harris'in isimlerinin yazılı olduğu şapkayla Amerikan halkına teşekkür etti.

ABD'de 3 Kasım günü başlayan 59. başkanlık seçimini, resmi olmayan sonuçlara göre, mevcut başkan Donald Trump'a karşı delege sayısında üstünlük sağlayan Demokratların adayı Joe Biden kazanırken, Trump'ın psikolog yeğeni Mary Trump'tan çok konuşulacak bir paylaşım geldi.

BİDEN ŞAPKASIYLA AMERİKAN HALKINA TEŞEKKÜR ETTİ

Mary Trump, amcası seçimleri kaybedince Joe Biden ve Kamala Harris'in isimlerinin yazılı olduğu şapkayla Amerikan halkına teşekkür edip kadeh kaldırdı.

Trump bu işe kızacak! Yeğeni Mary, Biden şapkasıyla Amerika'ya teşekkür etti

"BİRİ ONU DURDURSUN"

Öte yandan Mary Trump, amcasının başkanlık seçimleriyle ilgili hile iddialarına çok sert çıktı. Yeğen Trump, "Biri onu durdursun. Çaresiz durumda, debelenip duruyor ve bu işin sonlanmasını aciz bir şekilde izlemek dışında yasal olarak yapabileceği hiçbir şey yok" dedi.

Trump bu işe kızacak! Yeğeni Mary, Biden şapkasıyla Amerika'ya teşekkür etti

KİTABI DA ÇOK KONUŞULMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeğeni Mary Trump'ın kaleme aldığı 'Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man' (Çok Fazla ve Asla Yeterli Değil: Ailem Nasıl Dünyanın En Tehlikeli Adamını Yarattı) adlı kitap piyasaya çıktığı ilk gün olan 14 Temmuz'dan bu yana adeta yok satmıştı. Mary Trump, ABD liderinin narsisizmin yanı sıra başka psikolojik bozuklukları da olduğunu iddia ediyor ve bunların babası Fred Trump'tan kaynaklandığını savunuyor.

TRUMP, KAZANDIĞINI İDDİA EDİYOR

Öte yandan yenilgiyi kabul etmeyen Donald Trump, aslında başkanlık seçimini 71 milyon oy ile kendisinin kazandığını ve seçimlerde hile yapıldığını söyledi.

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