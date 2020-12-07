Trump, avukatı Rudy Giuliani'nin Covid-19'a yakalandığını açıkladı
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BBC

Trump, avukatı Rudy Giuliani'nin Covid-19'a yakalandığını açıkladı

07.12.2020 02:17 | Son Güncelleme: 07.12.2020 02:21
Trump, avukatı Rudy Giuliani'nin Covid-19'a yakalandığını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, avukatı Rudy Giuliani'nin Covid-19'a yakalandığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, avukatı Rudy Giuliani'nin Covid-19'a yakalandığını açıkladı.

Trump, Twitter üzerinden attığı mesajda, "Geçmiş olsun Rudy, işimize devam edeceğiz" dedi.

Giuliani, Trump'ın Kasım ayında yapılan seçimlerde usulsüzlük yapıldığı yönündeki dayanaksız iddialarının yargı yoluna taşınması sürecinde önemli rol oynuyor.

Trump yönetimine bir süredir koronavirüs salgınına karşı gerekli önlemleri almadığı eleştirileri yapılıyor.

Trump'ın kendisine de Ekim ayında koronavirüs teşhisi konmuş ancak gördüğü tedavi sonucunda iyileşmişti.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, ABD'de bugüne kadar görülen toplam vaka sayısı 14,5 milyonu, can kaybı da 280 bini aştı. ABD, dünyada en fazla vaka sayısının ve can kaybının görüldüğü ülke konumunda.

76 yaşındaki eski New York Belediye Başkanı Giuliani, sağlık durumuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Giuliani'nin herhangi bir semptom gösterip göstermediği, sağlık durumunun nasıl olduğu, kendisini karantinaya alıp almadığı ve virüse nerede ve nasıl yakalandığı ise netlik kazanmadı.

ABD'de 3 Kasım'da yapılan ve Demokrat Parti adayı Joe Biden'ın kazandığı seçimlerden bu yana Giuliani, Trump'ın seçim sonuçlarına itiraz etme çabalarında başrol oynadı.

Ülkenin birçok noktasına giderek resmi itiraz ve yargı süreçleri başlatan Giuliani'nin bugüne kadar katıldığı etkinliklerde maske takmadığı ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü.

Son dönemde Trump'ın yakın çevresinde çok sayıda kişiye Covidi-19 teşhisi konulduğu açıklandı.

Bu kişiler arasında Trump'ın danışmanı Boris Epshteyn, Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows ve Basın Sözcüsü Kayleigh McEnany de var.

BBC

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