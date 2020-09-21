Trump'a zehirli paket gönderdiği şüphesiyle 1 kişi tutuklandı ABD Başkanı Donald Trump adına Beyaz Saray'a zehirli madde içeren paketi gönderdiği şüphesiyle Kanada sınırından ABD'ye geçen bir kadın tutuklandı.

Geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump adına Beyaz Saray'a içinde zehirli "risin" maddesi bulunan bir paket gönderilmişti. ABD medyasında bir Beyaz Saray yetkilisine dayandırılan haberlerde, yürütülen soruşturma kapsamında bir kadının Kanada'dan ABD'ye giriş yaptığı sırada sınır kapısında Gümrük ve Sınır Muhafaza (CBP) ekipleri tarafından tutuklandığı ifade edildi. Kimliği açıklanmayan kadının silahlı olduğu belirtildi.

New York-Kanada sınırında yakalanan kadın hakkında başkent Washington DC'deki savcıların suç duyurusunda bulunması beklendiği ifade edildi. Ayrıca yetkililerin, Beyaz Saray'a zehirli paket gönderdiği gerekçesiyle gözaltına alınan kadının herhangi bir uluslararası terör örgütleri ile bağlantılı olup olmadığını araştırdığı aktarıldı.