"TRT Rusça" birinci yılını kutluyor
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"TRT Rusça" birinci yılını kutluyor

'TRT Rusça' birinci yılını kutluyor
Anadolu Ajansı / Ayşe Erkeç - Haberler | Güncel

Türkiye'nin sesini uluslararası alanda duyuran TRT'nin, Türkiye-Rusya ilişkilerinde iletişim aracı olmak ve Rusça konuşan toplumlara doğru bilgiyi aktarmak amacı ile kurduğu platform "TRT Rusça" birinci yaşını kutluyor.

Türkiye'nin sesini uluslararası alanda duyuran TRT'nin, Türkiye-Rusya ilişkilerinde iletişim aracı olmak ve Rusça konuşan toplumlara doğru bilgiyi aktarmak amacı ile kurduğu platform "TRT Rusça" birinci yaşını kutluyor.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT, sadece ülke genelinde değil uluslararası alanda da tarafsız ve başarılı habercilik anlayışı ile ilerlemeye devam ediyor.

Bu anlayışın bir getirisi olan ve Türk-Rusya ilişkilerinde köprü ve iletişim aracı olmak, uluslararası gündemi bağımsız olarak yansıtmak ve doğruları dile getirmek amacı ile yayın hayatına başlayan TRT Rusça birinci yaşını kutluyor.

TRT Rusça, dijital platformlarda 250 binden fazla abone sayısı ve 100 milyona yakın görüntülenme ile geniş bir kitleye erişim sağlıyor.

Haberden kültür ve tarihe pek çok alanda, görüş çeşitliliği anlayışını ön plana alarak yayın hayatına devam eden ve bilgi kirliliği ile savaşmaya devam eden TRT Rusça, 1 yılda bilgi kirliliği ile mücadelede ve tarafsız bilginin aktarılması konularında önemli adımlar attı.

15 Temmuz darbe teşebbüsünde, bilgi kirliliğine karşı analiz yazılar, açıklayıcı video içerikler ve röportajlarla etkin mücadele platformu olmayı başardı.

2020 yılı Ekim ayında gerçekleşen Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü sağlamak için düzenlediği operasyonu Rus kamuoyuna doğru bir şekilde anlatan sayılı kanallar arasında yer alan TRT Rusça, Ermeni izleyici kitlesine sahada alternatif bilgi kaynağı olmayı başardı.

Filistin halkına işgalci İsrail güçleri tarafından gerçekleştirilen orantısız şiddet ve zulümleri kapsamlı şekilde Rus kamuoyuna sunan neredeyse tek kanal olan TRT Rusça'nın hedef kitlesi Rusya, Kafkasya, Orta Asya ve Doğru Avrupa ile Rusça konuşulan ülkelerden oluşuyor.

Ana akım medya olma hedefine doğru ilerliyor

Bölgede gerçekleştirilen analizlere göre sadece 1 yılda Müslüman Ruslar arasında etkin ve güvenilir bir kanal haline gelen TRT Rusça'nın hedefi, bölgede ana akım medya olmak ve bu geniş coğrafyanın nabzını tutmak.

TRT Rusça haber platformu, YouTube (@trtrussian), Facebook (@trtrussian), Twitter (@trtrussian), Instagram (@trtrussian) ve Telegram (trtnarusskom) gibi sosyal ağlarda da etkin olmaya devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Erkeç

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