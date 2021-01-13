TRT Radyo frekansı kaç? TRT Radyo illere göre radyo frekans değerleri nedir? TRT Radyo radyo frekans numarası!
Radyoların frekans değerleri illere göre değişkenlik göstermektedir. Bu bakımdan her radyonun şehirlere göre farklı frekans numaraları mevcuttur. Peki TRT Radyo frekans numarası kaçtır? TRT Radyo şehirlere göre radyo frekans değerleri nedir? İl il radyo frekans numaraları haberimizde.
Ülkemizde faaliyet gösteren onlarca radyo kanalı vardır. Bu radyoları dinlemek için kendi frekanslarını ayarlamamız gerekmektedir. Mesela arabada giderken hangi radyoyu açmak istiyorsak onun frekans numarasını girmeliyiz. Peki TRT Radyo frekans numarası kaçtır, nasıl dinlenir? TRT Radyo şehirlere göre farklı frekans değerleri nedir? Tüm TRT Radyo frekans kodları! İstanbul, İzmir, Ankara için TRT Radyo frekans numaraları!
TRT RADYO İL İL RADYO FREKANS DEĞERLERİ
TRT Radyo fm radyo frekans değerlerine il il aşağıdan ulaşabilirsiniz.
95.6 : İstanbul
93.3 : Ankara
88.7-94.7 : İzmir
87.9-99.5 : Bursa
88.4 : Antalya
105.1 : Adana
92.6 : Balıkesir
93.0-94.3 : Çanakkale
98.4 : Diyarbakır
95.2 : Denizli
97.9-105.8 : Edirne
90.8 : : Erzurum
89.0 : Eskişehir
92.0 : Gaziantep
93.6 : Hatay
99.8 : Kahramanmaraş
96.4 : Karaman
92.3-100.8 : Kars
89.4 : Kayseri
94.4 : Kilis
90.5 : Kocaeli
96.4-103.2 : Konya
94.8-101.3 : Malatya
93.1 : Mersin
90.0 : Niğde
107.7 : Osmaniye
99.8 : Tekirdağ
88.8-90.0 : Trabzon
88.5-88.8 : Zonguldak
TRT Radyo radyo frekans değerleri bu şekildedir. CTRL+F yapıp aratma yaparak hangi ilin frekansına bakacaksanız o şehrin ismini yazıp aratabilirsiniz. Verilen frekans numaralarını radyonuzda yazarak TRT Radyo radyosunu açabilirsiniz.