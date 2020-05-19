TRT'nin düzenlediği Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasında birinci belli oldu
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TRT'nin düzenlediği Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasında birinci belli oldu

TRT tarafından düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasında 396 puanla Hüseyin Akbulut birinci oldu. Yarışmanın finaline video konferansla bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dereceye giren kardeşlerimi şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum" dedi.

TRT'nin düzenlediği Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasında birinci belli oldu
19.05.2020 23:32 | Son Güncelleme: 19.05.2020 23:56

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önümüzdeki yıllarda ramazanları tekrar özlediğimiz haliyle yaşama temennisiyle dereceye giren kardeşlerimi şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. Her gecemizin kadir, her gündüzümüzün bayram gibi olması temennisiyle hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT tarafından 2017'den bu yana ramazan ayına özel düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın finaline video konferansla bağlanarak yarışmacıları tebrik etti.

"KADİR GECESİ'NİN İNSANLIĞA HAYIRLAR GETİRMESİNİ DİLİYORUM"

Tüm vatandaşların Kadir Gecesi'ni tebrik eden Erdoğan, "Rabb'imizin bin aydan hayırlı olduğunu müjdelediği leyle-i kadirin ülkemizle birlikte tüm İslam alemine ve insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Yine Rabb'imizin ifadesiyle tan yeri ağarana kadar kutlu bir esenlik gecesi olan leyle-i kadirin hepimizin affına, mağfiretine ve kurtuluşuna vesile olmasını niyaz ediyorum. Bu mübarek gecede Allah'a açılan ellerin ona yönelen kalplerin onu yakaran dillerin muradlarına ermesini Rabb'imden diliyorum." diye konuştu.

Erdoğan, duaların, niyazların, yakarışların, hamdlerin, tesbihlerin ve tehlillerin Allah'a ulaşacağını ümit ettikleri bu geceden istifade etmeyi dileyerek, şunları söyledi:

"Rabb'imizin sadece kendisi için istediği oruç ibadetini hakkıyla yaparak leyle-i kadire ve ardından bayrama ulaşanlara ne mutlu. İftarıyla, teravihiyle, sahuruyla gecesi ayrı oruçlu olarak geçirdiğimiz her anıyla gündüzü ayır bereketli ramazan-ı şerifin faziletinden istifade edenlere ne mutlu. İnsanoğlunun Rabb'inin karşısına günahsız olarak çıkma idealini hayata geçirme fırsatı olan leyle-i kadirde bu şerefe nail olabilenlere ne mutlu. Kadir Gecesi'nde yenilediğimiz ümitlerimiz bir sonraki vuslata kadar bizim en büyük güç kaynağımız ve dayanağımız olacaktır. Bizi bu yıl da ramazana ve Kadir Gecesi'ne ulaştıran Rabb'imize hamdediyoruz. Tabii bu gecenin feyzinden ve bereketinden ancak kalbi hak deryasına açık kul olduğunun bilincinde ve kulluğunun sorumluluklarını yerine getirenler istifade edebilir. Kendi iç dünyasındaki nefis savaşını Rabb'ine teslimiyetle barış iklimine döndüren her muttaki Müslüman için bu gecenin değerine bedel biçilemez. Rabb'imden her geceyi kadir, her gördüğümüzü Hızır bilerek geçirecek bir şuurla hayatımızı geçirmeyi nasip etmesini diliyorum."

Halkın bu kutlu gece ile ilgili duygularının ramazan manilerine kadar yansıdığını anımsatan Erdoğan, bu manilerden birini okudu.

YARIŞMACILARI TEBRİK ETTİ

Erdoğan, Kur'an-ı Kerim tilavetinin, Kur'an ayı olan ramazan-ı şerifi hakkıyla ihya etmenin en güzel yollarından olduğunu aktararak, "Peygamber Efendimiz 'Güzel ses Kur'an'ın güzelliğini artırır.' buyurur. Ülkemizin farklı bölgelerinden bu yarışmaya iştirak eden Kur'an bülbüllerinin her birini şahsım ve milletim adına ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bu sene tüm dünyayla birlikte ülkemizi de etkileyen koronavirüs salgını sebebiyle buruk bir ramazan geçirdik. Ancak, Rabb'imizin buyurduğu gibi 'Her zorlukla beraber muhakkak bir kolaylık vardır'. İnşallah bu musibetin de üstesinden geleceğiz." diye konuştu.

Bu mübarek günlerde yoksullarla, mazlumlarla, gariplerle dayanışmasını artıran ihtiyaç sahiplerine el uzatan milletin her bir ferdine şükranlarını sunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle noktaladı:

"Önümüzdeki yıllarda ramazanları tekrar özlediğimiz haliyle yaşama temennisiyle dereceye giren kardeşlerimi şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. Her gecemizin kadir, her gündüzümüzün bayram gibi olması temennisiyle hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum."

Erdoğan, yarışmada emeği geçen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren'e teşekkür etti.

HÜSEYİN AKBULUT BİRİNCİ OLDU

Yarışmada 396 puanla Hüseyin Akbulut birinci, 393 puanla Muhammet Sizcan ikinci, 390 puanla Eyyüp Ensar Kılıç ise üçüncü oldu. Dereceye girenler çeşitli miktarlarda tam altınla ödüllendirildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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