TRT Müzik yeni programlarıyla ekranlarda müzik keyfi yaşatıyor
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TRT Müzik yeni programlarıyla ekranlarda müzik keyfi yaşatıyor

TRT Müzik yeni programlarıyla ekranlarda müzik keyfi yaşatıyor
Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani - Haberler | Güncel

Türkiye ve dünyanın başarılı müzisyenlerinin konuk olduğu TRT Müzik, sevilen isimleri ekranlara taşımaya devam ediyor.

Türkiye ve dünyanın başarılı müzisyenlerinin konuk olduğu TRT Müzik, sevilen isimleri ekranlara taşımaya devam ediyor.

Müzik türlerindeki çeşitliliği ön plana çıkarma hedefi ile yola çıkan TRT Müzik, 21 Ağustos'ta başladığı yeni yayın döneminde yeni programları ve yenilenen içerikleriyle izleyicilere müzik dolu anlar yaşatacak.

Duygusal şarkıların yorumcusu Kutsi ve orkestrasının eşsiz bir müzik ziyafeti verdiği "Biz Bize Şarkılar" programı her hafta farklı bir içerikle müzikseverlerin karşısına çıkacak. Programın bu hafta ekranlara gelecek bölümünde Sezen Aksu şarkılarına yer verilecek.

Santur sanatçısı Sedat Anar'ın sunumu ve başarılı icralarıyla dünyanın çeşitli ülkelerinden müzisyenlerin ezgilerini ve yöresel müzik unsurlarını ekranlara taşıyan "Sesler Alemi" programının bu haftaki konukları, Anadolu aşıklarından beslenen ve anonim halk eserlerini yeni düzenlemelerle icra eden Tahir Ayne ve Taner Baba olacak.

Mazhar Alanson ile Okan Bayülgen'den müzik şöleni

"Mazhar Alanson ile" programı, usta müzisyen ile sanat dünyasının sevilen isimlerini buluşturmaya devam ediyor. Mazhar Alanson ile Okan Bayülgen bu haftaki programda soluksuz izlenecek ve müzikle taçlanan muhteşem bir programa imza atacak.

İncesaz grubu, başucu şarkıları sayılabilecek birbirinden kıymetli birçok eseri nazenin bir üslupla TRT Müzik ekranında yorumluyor. "Nazenin" programı ile unutulmaz besteler, tatlı duygulara eşlik eden ezgiler ve muhteşem icralar müzikseverlere ulaşacak.

TRT Müzik ekranında müzikseverlerle buluşan "Laterna" Türkiye'nin sevilen oyuncularını müzik sahnesine davet ediyor. Dünya müziğine ait seçkilerin Türk enstrümanları ile icra edildiği "Laterna" programını usta sanatçı Meral Azizoğlu ve müzisyen Hakan Güngör birlikte sunuyor. Programın bu haftaki konuğu, başarılı oyuncu Devrim Yakut olacak.

İbrahim Kalın TRT Müzik'e konuk oluyor

TRT Müzik'in, yeni yayın döneminde seyirciyle buluşan "Erol Parlak Müzik Atölyesi"nin bu hafta ekranlara gelecek bölümüne, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın konuk olacak. Türkülere olan sevgisi bilenen Kalın, programda sanatçı kimliğiyle sazı ve sözü ile türkü dostlarına seslenecek.

Kalın "Sen Benimsin Ben Seninim", "Bülbülüm Altın Kafeste", "Çırpınıp İçinde Döndüğüm Deniz" ve "İnce Osman" gibi sevilen türküleri icra edecek.

Şükriye Tutkun'un sesiyle Balkanlardan ve Anadolu'dan ezgilerin ekrana getirildiği program "Şükriye Tutkun Serenat", Uğur Önür ve Umut Sülünoğlu'nun bağlama ve kabak kemane performansı ile Anadolu ezgilerinin ekrana getirildiği "Zaman" ve Cengiz Özkan ile Türk Halk Müziği ezgilerinin ekrana geldiği "Uzun İnce Bir Yol" programları da izleyiciyle buluşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani

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