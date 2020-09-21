TRT EBA TV ders programı 21 Eylül: EBA ilkokul, ortaokul, lise canlı ders girişi TRT EBA TV üzerinde uzatan eğitimlerini sürdüren öğrenciler, ilkokul, ortaokul, lise EBA giriş ekranını sorguluyor. 21 Eylül'de ilkokul birinci sınıf ve okul öncesi öğrencileri okullarda yüz yüze eğiime başlamıştı. Ancak diğer sınıf öğrencileri EBA TV canlı ders süreçlerine devame diyor. İşte, EBA TV ders programı...

Milli Eğitim Bakanlığı, EBA TV canlı ders programını açıkladı. Buna göre 1-2-3-4. sınıflar, 5-6-7-8. sınıflar ve 9-10-11-12. sınıfların haftalık EBA TV canlı ders programı belli oldu. Peki, TRT EBA TV giriş nasıl yapılır? Televizyon ekranlarından takip edilebileceği gibi canlı dersler, internet ortamından da izlenebiliyor.

TRT EBA CANLI DERS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Aşağıda verilen linkler üzerinden ilkokul, ortaokul, lise düzeyinde EBA canlı derslerine katılmak mümkün. Ders programında belirtilen saat aralığında, öğrencinin girmesi gereken dersler takip edilerek link üzerinden derse katılım sağlanabilir.

EBA TV İLKOKUL CANLI DERS GİRİŞİ İÇİN TIKLAYIN...

EBA TV ORTAOKUL CANLI DERS GİRİŞ EKRANI...

EBA TV LİSE CANLI DERS GİRİŞ EKRANI...

TRT EBA DERS PROGRAMI

Milli Eğitim Bakanlığı 21 Eylül EBA TV ders programını duyurdu. Diğer yandan haftalık ders programı da öğrencilerin erişimine açıldı. İşte, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki 21 Eylül EBA canlı ders programı...

İlkokul

İlkokul haftalık ders programı tamamı

Ortaokul

Ortaokul haftalık ders programı tamamı

Lise

Lise haftalık ders programı tamamı

Kaynak: Haberler.com