TRT, "Azerbaycan sivillere saldırıyor" KJ'sini yazan personelin işine son verdi
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TRT, "Azerbaycan sivillere saldırıyor" KJ'sini yazan personelin işine son verdi

06.11.2020 09:33 | Son Güncelleme: 06.11.2020 09:42
TRT,

"Azerbaycan sivillere saldırıyor" KJ'sinin ardından büyük tepki toplayan TRT, özür diledi ve ilgili personelin kovulduğu bilgisini paylaştı.

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalar devam ediyor. Dün TRT Haber'de yayınlanan programda, Dağlık Karabağ'da yaşanan son gelişmeler aktarıldı. Ancak, izleyicileri şaşırtan bir yazı ekranlara geldi. TRT muhabiri Dağlık Karabağ'da yaşananları aktarırken KJ'de "Azerbaycan sivillere saldırıyor" yazısı yer aldı. KJ haber devam ederken de ekranda kalmaya devam etti.

PERSONELİN İŞİNE SON VERİLDİ

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran konuyla ilgili TRT'den açıklama geldi. Ekrandaki yazıdan dolayı özür dileyen TRT, ilgili personelin kovulduğunu duyurdu.

İşte TRT'den yapılan o açıklama;

"Ermenistan'ın 27 Eylül 2020 tarihinde Azerbaycan'daki sivillere saldırısı ile başlayan sürecin ilk gününden bugüne TRT bölgeden etkin bir yayıncılık gerçekleştirmiştir.

Azerbaycan devlet yetkilileri, TRT'nin gerçekleştirdiği bu başarılı yayıncılık ve Azerbaycan'a olan desteğine gerek sözlü gerekse sosyal medya üzerinden teşekkür mesajlarıyla cevap vermişlerdir.

TRT Haber Kanalımızda, savaş suçu işleyen işgalci Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarının bölgeden canlı muhabir bağlantısıyla anlatıldığı esnada yanlış bir alt yazı kısa süre ile ekrana gelmiştir.

Yanlış alt yazı ivedilikle düzeltilmiştir. Ekrana gelen bu alt yazıda sorumluluğu tespit edilen personelin kurumla ilişiği kesilmiştir. Yayın politikamız ve vermek istediğimiz mesajlara tamamen ters bu hatadan ötürü özür dileriz.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz."

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