Trombosit nedir? Trombosit görevleri nedir? Trombosit ne işe yarar?

Sağlık kategorisinin araştırılan başlıklarından biri olan trombosit hakkında "Trombosit nedir? Trombosit görevleri nedir? Trombosit ne işe yarar?" sorularının yanıtları merak ediliyor. Vücudun herhangi bir yerinde olası bir kanamada devreye giren trombositler hayati önem taşımaktadır.

Trombosit nedir? Trombosit ne işe yarar? sorusunun yanıtı sağlık gündeminin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Kemik iliği problemlerinden, romatizmal hastalıklara, enfeksiyondan, dalak sorunlarına, kanserden, beyin kanamasına kadar pek çok hastalığın teşhisinde uygulanan trombosit testi büyük önem taşıyor. Peki, trombosit görevleri nedir?

TROMBOSİT NEDİR?

Trombositler ya da bir diğer adıyla kan pulcukları, kemik iliği dokusunda bulunan hücrelerin olgunlaşmasının ardından kana geçerken parçalanması ile oluşan hücrelerdir. Kan hücrelerimizin en küçüğü olan trombositler, mikroskop altında küçük plakalar şeklinde görülen çekirdeksiz yapılardır. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Trombositler, kanımızda pıhtı oluşturan ve kanamayı durduran veya önleyen küçük, renksiz hücre parçalarıdır. Trombositler, kemiklerimizin içindeki süngerimsi doku olan kemik iliğimizde yapılır. Kemik iliği, kırmızı kan hücrelerine, beyaz kan hücrelerine ve trombositlere dönüşen kök hücreler içerir.

TROMBOSİT GÖREVLERİ NEDİR?

Kanda ve dalakta bulunan küçük, disk şeklinde bir hücre parçası. Trombositler, kemik iliğinde megakaryosit adı verilen çok büyük hücre parçalarıdır. Kanamayı yavaşlatmak veya durdurmak ve yaraların iyileşmesine yardımcı olmak için kan pıhtılarının oluşmasına yardımcı olurlar.

Kan hücreleri

Kan birçok hücre tipi içerir: beyaz kan hücreleri (monositler, lenfositler, nötrofiller, eozinofiller, bazofiller ve makrofajlar), kırmızı kan hücreleri (eritrositler) ve trombositler. Kan vücutta atardamar ve toplardamarlarda dolaşır. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

TROMBOSİT İÇİN A VİTAMİNİ LAZIM

Vücudunuzun A vitaminine ihtiyacı vardır ve onu taze meyve ve sebze gibi bitkilerden, özellikle kırmızı, turuncu ve sarı olanlardan almanızda bir sakınca yoktur. Ancak yüksek dozda A vitamini içeren takviyeler alırsanız, bu karaciğeriniz için bir sorun olabilir. Fazladan A vitamini almadan önce doktorunuza danışın.