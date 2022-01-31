Troll hesap nedir? sorusu son günlerde siyaset arenasında liderlerinde demeçlerinde yer alması üzerine gündem konusu oldu. İnternette dünyasında oldukça sık kullanılan Troll kelimesi ne anlama gelmekte. Peki, Troll ne demek? Troll hesap nedir? Kimlere troll denir? Trollemek ve troll yapmak ne demek? İşte detaylar haberimizde...

TROLL NE DEMEK?

Trol, ya da bilinen adıyla Troll, İnternet'te insanların keyfini kaçırmak ya da münakaşa başlatmak için tohum ekmeye çalışan, çeşitli şekilde ironik (alaycı) söylemlerle hakaret eden veya ironik (alaycı) söylemlerle kişilere dolaylı olarak rahatsızlık veren kişi. Forumlar, bloglar, sohbet odaları, oyunlar gibi çevrimiçi topluluklarda kasten alevlendirici, konu ile ilgisi olmayan mesajlar göndererek okuyucuları provoke edip duygusal cevaplar verdirtme ya da bir başlığın konusunu dağıtma niyetindedirler.

TROLL HESAP NEDİR?

Trolle hesap, sosyal medya platformları Twitter, Facebook ve İnstagram olmak üzere sıkça karşımıza çıkan, insanları kışkırtmayı, kargaşa çıkarmayı amaçlayan, kendini gizleyerek (profil fotoğrafı eklemeyerek veya fake bir profil fotoğrafı ekleyerek, kişisel bilgilerini, adını, soyadını vs gizleyerek veya fake bilgilerle hesabını doldurarak) hakaretlerle, alaycı ifadeler takınan, provokasyon yapan sosyal medya hesaplarına troll hesap denir. Sadece sosyal medyada değil birçok forum sitelerinde, oyunlarda, sohbet odalarında, bloglarda da troll hesaplar vardır.

TROLLEMEK NEDİR?

Trollemek, bir insanı kandırmak, aldatmakla eş değer anlamlara sahiptir. Bilinçli olarak bir kimseyi yanlış yönlendirmeye veya yanlış düşüncelere itmeye trollemek denir.

TROLL NEDİR?

Troller kelimesi eski bir çocuk masalında da geçmektedir.

Trol, İskandinavya folkloründe geçen ve korkunç gözüken bir mistik, insanımsı devasa yaratıktır. Troller folklörde, İngiliz peri masallarındaki Ogreler benzeri şeytani devlerden, dağlarda yaşayan, dağa insanları kaçıran, vahşi ve daha insan benzeri yaratıklara kadar birçok farklı şekilde tasvir edilmişlerdir. Aslen Şamanik doğa ruhları olarak, ortaya çıkmışlardır. Başlangıçta yalnızca bazı özel doğa ruhu türleri için kullanılırken daha sonraları anlamı genişlemiş ve cüceler ile Jötunn devleri dahil her çeşit esrarlı varlığı ifade etmekte de kullanılmıştır (Cermen dillerinde Trol tanımı "Doğaüstü" ve "Gizemli" gibi anlamlara gelmektedir. Trol kelimesi de "Şiddetli", "Kötü niyetli" gibi farklı anlamlar da kazanmış, İsveç'te kara büyüye Troldom, sihir numarasına Trylle denmiştir. Ama bu yeni anlamların mitolojik varlıkla ve şamanizmle bir ilgisi yoktur). Shetland ve Orkney masallarında, troller trowe olarak anılmıştır. Japoncada ise trol için kullanılan sözcük tororu`dur. Huldra da bir Troll türü sayılmaktadır. Bu yüzden Huldufolk halkı da Troller olarak anılır. İskandinav inançlarında Troller, Elf ve cücelerle birlikte yer iyesi anlamına gelen "Vaettir" tanımı kapsamına girmektedir. Doğa ruhları için kullanılan bir tanımdır. İskandinav folklorunda iki tip Trol vardır. Biri dağlarda ve ormanlarda yaşayan, Jötunlara benzeyen devasa Troller ve toprağın altında ve ormanın derinliklerinde yaşayan genelde kısa boylu olan, Huldra ve Elflere yakın olan Troller.

İskandinav edebiyat, sanat ve müziği, romantik dönemden başlayarak bugüne kadar trolleri birçok farklı şekilde adapte ederek, genelde çok büyük kulak ve burunlara sahip bir yerli halk biçiminde kullanmıştır. Bu yüzden boyutları da hikâyelerde ufak tefek ölçülerden devasa boyutlara kadar çeşitlilik göstermektedir. Meşhur bilgisayar oyunu kahramanı Hugo da bir Trol'dür. Ayrıca 1959'da çıkan Trol bebekleri de Trollerin popüler kültürde yaygınlaşmasına katkıda bulunmuştur. Troll bebeklerin 2016'da başlayan, 2020'de ikinci filmi çekilen film serisi de bunda etkili olmuştur. Bunlar ikinci tipteki Trollerdendir.

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