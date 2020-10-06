Troleybüs Nedir? Troleybüs nasıl çalışır? Troleybüs ve tramvay farkı nedir? İstanbul troleybüs hatları!

Gündeme tekrar gelen ve ilk olarak 1882 yılımda kullanılan troleybüs merak ediliyor. Troleybüs nedir? Troleybüs nasıl çalışır? Troleybüs ve tramvay farkı nedir?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik ve Ulaşım Komisyonu Üyesi Dr. Suat Sarı, Beylikdüzü-Söğütlüçeşme arasında toplu ulaşım hizmeti veren metrobüsün troleybüs e çevrilmesi gündemde. Troleybüs nedir? Troleybüs ve tramvay farkı nedir? İstanbul troleybüs hatları!

TROLEYBÜS NEDİR?

Troleybüs, gücünü genellikle yol boyunca asılı olan bir elektrik hattındaki iki kablodan alan elektrikli otobüs. İki kablo kullanılmasının sebebi tramvayların aksine lastik tekerlekler kullanılması sebebiyle tek kabloyla devrenin tamamlanmasının olanaksız olmasıdır.

TROLEYBÜS NASIL ÇALIŞIR?

sine lastik tekerlekler kullanılması sebebiyle tek kabloyla devrenin tamamlanmasının olanaksız olmasıdır. İlk troleybüs 29 Nisan 1882 tarihinde Berlin'in banliyösünde kurulmuş olan sistemdir. Kurulan bu sisteme Ernst Werner von Siemen "Elektromote" adını vermiştir.

TROLEYBÜS VE TRAMVAY FARKI NEDİR?

Tramvaydan farklı olarak ray üzerinde değil tekerlekler üzerinde hareket etmektedir. Diğer taraftan, tekerlek üzerinde hareket ettiğinden tramvaylara göre hareket kabiliyeti daha fazla olup, az miktarda sağa-sola salınabilmektedir. Bir nevi otobüs ile tramvayın karışımı olarak düşünülebilir.

İSTANBUL TROLEYBÜS HATLARI

stanbullular'a her iki yakada uzun yıllar hizmet veren tramvayların 1960'larda kentin ihtiyacını karşılayamaz hale gelmesi üzerine; otobüslere oranla daha ekonomik olması da göz önüne alınarak Troleybüs sisteminin kurulmasına karar verilir. Güç beslenmesi çift havai elektrik hattından sağlanan Troleybüsler için ilk hat Topkapı-Eminönü arasında döşenir. İtalyan Ansaldo San Giorgia firmasına 1956-57 yıllarında sipariş edilen Troleybüsler 27 mayıs 1961'de hizmete girer. Toplam uzunluğu 45 km. olan şebeke, 6 kuvvet merkezi ve 100 troleybüslük işletmenin maliyeti o günün rakamıyla 70 milyon TL'yi bulur. Şişli ve Topkapı garajlarına bağlı olarak hizmet veren ve kapı numaraları birden yüze kadar sıralanan araçlara 1968 yılında tamamen İETT işçilerinin üretimi olan 'Tosun' da katılınca araç sayısı 101 olur. Tosun, 101 kapı numarasıyla İstanbullular'a on altı yıl süreyle hizmet verir.

Elektrik kesintileri yüzünden sık sık yollarda kalan ve seferleri aksayan Troleybüsler, trafiği engellediği gerekçesiyle 16 Temmuz 1984'te işletmeden kaldırılır. Araçlar İzmir Belediyesi'ne bağlı ESHOT (Elektrik, Su, Havagazı, Otobüs ve Troleybüs) Genel Müdürlüğü'ne satılır. Troleybüslerin 23 yıllık İstanbul macerası böylece son bulur.