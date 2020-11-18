Tripofobi nedir, ne demektir? Tripofobi neden olur, tedavisi nasıl yapılır? Tripofobi belirtileri nelerdir? Tripofobi hakkında bilgiler!

Ne olduğu ve tedavisi hakkın en çok merak edilen rahatsızlıkların başında Tripofobi gelmektedir. Tripofobi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Kısaca tripofobi toplu şekilde duran delikli veya gözenekli yapı fobisi olarak tanımlanmaktadır. Peki Tripofobi nedir, ne demektir, ne anlama geliyor, neden olur, tedavisi var mı?

Tripofobi psikolojik bir hastalıktır. Tanımı en çok merak edilen hastalıklardan birisidir. Peki Tripofobi nedir, tedavisi nasıl yapılır? Tripofobi hakkındaki tüm bilgiler sizlerle!

TRİPOFOBİ NEDİR? NE DEMEK?

Tripofobi, herhangi bir madde ve nesne üzerinde genellikle yakın şekilde bulunan küçük boyuttaki delikler sebebiyle kişinin bu durumdan korku ve endişe duyması veya iğrenme hissetmesiyle duyulan bir rahatsızlık çeşitidir. Mesela çilek veya delikli bir sünger tripofobi rahatsızlığında olan kişilerde sorun çıkartabilir. O nesnelere bakmak bu rahatsızlığa sahip olan kişilerde şiddetli bir tiksinme hissine yol açabilmektedir. Mesela su çiçeği rahatsızlığındaki gibi kabarcıklar da tripofobik fobiye sebep olabilir. Kısacası kümeler halinde delikler bulunduran bir nesne tripofobi hastaları için korku, endişe, tiksinme oluşturabilir.

TRİPOFOBİ NEDEN OLUR?

Neden oluştuğu ve nasıl ortaya çıktığı merak edilen tripofobi hastalığının kesin olarak neden oluştuğu bilinmemektedir. Uzmanlar tarafından bu rahatsızlığın kesin nedeni tam olarak çözülemedi diyebiliriz. Fakat yapılan araştırmalara göre delik korkusunun, mavi renkli göze sahip ahtapot ve yılan gibi bazı zehirli hayvanlarda bulunan yuvarlak şekildeki kümeleri bazı kişilerde tesir bırakmaktadır. Haliyle tripofobi rahatsızlığı bundan kaynaklanıyor olabilir denilmiştir.

Buna ek olarak son zamanlarda tripofobi hakkında bazı teoriler ortaya atılmıştır. Bunlardan birisi birbirine yakın olan dairesel şekillerden kaynaklanan kuşkunun aslında insanlarda görülebilecek olan bazı hastalıklarla alakalı olabileceği şeklindedir. Mesela kızamık, tifüs, su çiçeği gibi hastalıklar ve kene, uyuz gibi parazit canlıların neden olduğu cilt hastalıkları insan derisi üzerinde yuvarlak şekillere yol açmaktadır. Ciltteki bu bulgular kötü bir şeyin işareti olduğu söylenmektedir. Haliyle tripofobi olan bireylerin bilinçaltına göndermiş olduğu negatif sinyaller o kişide korku ve tiksintiye yol açmaktadır. Bu bakımdan kümelenmiş yuvarlaklardan tiksinti duyarlar. Bazı durumlarda yuvarlak şekil kümeleri kusmaya benzer tiksinti yapabildiği söylenilmiştir.

TRİPOFOBİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Tripofobinin en belirgin belirtileri aşağıdaki gibidir:

- Korku, tiksinme ya da rahatsızlık hissi

- Baş dönmesi

- Ciltte kaşınma

- Durumdan kaçınma isteği

- Nefes darlığı

- Ölüm korkusu

- Terleme

- Bulantı

- Ürperme

- Titreme

- Kalp çarpıntısı

TRİPOFOBİ RAHATSIZLIĞINI TETİKLEYEN NESNELER, MADDELER VE GÖRÜNTÜLER NELERDİR?

Tripofobi hastalığını tetikleyen birçok madde vardır. Bunların başında delikli sünger, çilek, sabun köpükleri vb. gelmektedir. Şimdi tripofobiye neden olan bazı maddelerin ve nesnelerin isimlerini yazalım. Bu maddelerin çoğu kümelenmiş delikli yapıdadır diyebiliriz.

- Sünger

- Sabun köpükleri

- Çilek

- Nar

- Mısır

- Cilt kabarcıkları

- Mercan

- Suyun yoğunlaşmasıyla oluşan damlacıklar

- Bal peteği

- Arı kovanı

TRİPOFOBİ TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Tripofobi rahatsızlığı için bilinen bir tedavi yöntemi yoktur. Fakat bazı fobilerin tedavisi için kullanılan maruz kalma tedavisinin tripofobi üzerinde etkisi olabileceği söylenmektedir. Bu maruz kalma tedavisinde hastalar doktor kontrolünde fobileri olan şeylere bir miktar maruz bırakılmaktadır. Yani bu sayede hasta korkularının üzerine giderek onları aşmaya çalışıyor. Kısacası korkuların üzerine gidilerek o hastalık yenilmeye çalışılmaktadır. Tabii bunun doktor kontrolünde olursa etkili olduğu söylenilmektedir.

TRİPOFOBİ TESTİ NASIL YAPILIR?

Tripofobinin testi de mevcuttur. Sosyal medyada illaki kümelenmiş delikli fotoğraflar görmüştürsünüz. İşte bu fotolar tripofobi testi için kullanılmaktadır. Bu fotoğraflara baktığınızda tiksinti, rahatsızlık ve korku duyabilirsiniz. Bu yüzden bu duyguları duyarsanız tripofobiniz olabilir. Ama az bir şekilde korku ve tiksinti duyarsanız bundan sorun olmayabilir. Tripofobi testi için bazı resimler aşağıdaki gibidir.

UYARI : Bu resimler kendinizi rahatsız hissetmenize yol açabilir.