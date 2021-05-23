Treeporter ve motosiklet çarpıştı; 2 yaralı
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Treeporter ve motosiklet çarpıştı; 2 yaralı

Treeporter ve motosiklet çarpıştı; 2 yaralı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Treeporter ve motosiklet çarpıştı; 2 yaralıBURSA'da, treeporter olarak bilinen üç tekerlekli elektrikli bisiklet ve motosiklet çarpıştı.

Treeporter ve motosiklet çarpıştı; 2 yaralı

BURSA'da, treeporter olarak bilinen üç tekerlekli elektrikli bisiklet ve motosiklet çarpıştı. Kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saat 23.30 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi'nde yaşandı. Mahmut Esat Bey Caddesi'nde ilerleyen işitme engelli Hazım Akbulut (45) idaresindeki treeporter olarak bilinen üç tekerlekli elektrikli bisiklet, Efsane sokağa dönüş yapmak için manevra yaptığı sırada aynı istikamette giden Muhammed Miraç Yavuz'un (22) kullandığı 16 ANA 614 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrularak kaldırıma düşen motosiklet sürücüsü ve devrilen treeporterda yolcu olarak bulunan Rabia Akbulut (20) yaralandı. Kazayı görenler bir yandan yaralıların yardımına koşarken diğer yandan 112 Acil Servis'e ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri de yolda başka bir kaza ihtimaline karşı önlem aldı. Tedavi altına alınan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Treeporter ve motosiklet çarpıştı; 2 yaralı
Treeporter ve motosiklet çarpıştı; 2 yaralı
Treeporter ve motosiklet çarpıştı; 2 yaralı
Treeporter ve motosiklet çarpıştı; 2 yaralı
Treeporter ve motosiklet çarpıştı; 2 yaralı
Treeporter ve motosiklet çarpıştı; 2 yaralı
Treeporter ve motosiklet çarpıştı; 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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