Travis Scott konserinde 8 kişinin öldüğü izdiham önlenebilir miydi?

Cuma günü ABD'nin Texas eyaletindeki Houston kentinde düzenlenen Astroworld Müzik Festivali'nde yaşanan izdihamda 8 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı. İzdiham sırasında sahnede olan Travis Scott'ın konserine devam etmesi büyük tepki çekti.

ABD'de daha önce bir konserde bu kadar fazla kişi hayatını katbetmemişti.

Trajedinin ardından festivalde "uyuşturucu iğne" şüphesi araştırılmaya başlandı.

İzdihamda yaralananlardan biri sahne alan sanatçılara tazminat davası açtı. Festivali düzenleyen eğlence şirketinin yeterli önlemleri almadığı söylendi.

Seyircilerin savunmasını üstlenen avukat Ben Crump, "Bu facia önlenebilirdi" dedi.

İzdiham başladığında sahnede olan Travis Scott, 40 dakika boyunca konserine devam etti. Rap sanatçısının hayranları "Şovu bırak" diye bağırdılar ve görevlilerden yardım istediler.

Scott sahnesini olması gerekenden 15-20 dakika erken bitirdi ancak konseri neden durdurmadığı sorusu akıllarda kaldı.

' Gösteri 40 dakika daha devam etti '

Houston Emniyet Müdürü Troy Finner basın toplantısında, insanların saat 21:30'da izdiham sonucu yere düşmeye başladığını, yapımcıları durumdan haber dar ettiklerini ancak gösterinin 22:10'da sona erdiğini söyledi.

Etkinliğin duyurusunu 2018'de yapan rap müziğin önemli isimlerinden Scott olaylarla ilgili "Ne olup bittiğini anlayabildiğim zaman durdum ve gerekli desteği alabilmeleri için yardım ettim. Durumun bu kadar şiddetli olduğunu asla düşünemedim" dedi.

Scott'ın konser sırasında müziği durdurup bayılan birine yardım çağrısı yaptığını gösteren bir kayıt var. Şarkıcı birkaç dakika sonra sahnesine devam ediyor.

Ancak ara verildiği zaman çekilen diğer bir videoda "Kim sizden durmanızı istedi, buraya yapmaya geldiğiniz şeyi yapın, beni takip edin, hadi" diyor.

Rap sanatçısı önceki konserlerinde yaptığı vahşi gösterilerle ve tehlikeli davranışlarıyla biliniyor.

2015 yılında Chicago'daki konserinde hayranlarını güvenliği boş verip sahneye çıkmaları için cesaretlendirdiği gerekçesiyle hakkında dava açılmıştı.

"Güvenlik önlemleri yetersiz"

Cuma günü gerçekleşen can kayıplarından sonra polis, Twitter üzerinden, olayın personel eksikliğinden kaynaklandığını, yapımcıların kalabalığa göre yeterli planlama yapmadığını belirtti.

Bu seneki etkinlik için kalabalığın güvenliği hakkında endişeler dile getirilmiş ve planlar hazırlanmıştı. Özellikle alkol ve ilaç kullanımı, izdiham gibi konular gündeme gelmişti.

Polis de sanatçının kulisine girerek ona kalabalıkla ilgili endişelerinden bahsetmişti.

Ancak Scott sahneye çıkmadan önce konser alanından yapılan yayınlarda, hayranların güvenlik noktalarını atlatarak içeri girdikleri gözlendi.

Astroworld'deki olaylar neden engellenemedi?

İngiltere'de 2012 Olimpiyatları gibi büyük etkinlikler için kalabalık güvenliğiyle ilgili danışmanlık yapan Simon Ancliffe, "Sayıyı kontrol ettiler mi? Alanda bariyer var mıydı? Güvenlik görevlileri ne yapmaları gerektiğini biliyor muydu? Durumun farkında mıydılar? CCTV bulunuyor muydu?" gibi soruların sorulması gerektiğini söylüyor.

"Sahadaki güvenlik görevlileri sadece yakınındaki olayları hemen fark edebilirler. Müzikten dolayı da duymak zor olur" diyen Ancliffe alandaki görevlilerin CCTV kameralarıyla desteklenmesi gerektiğini vurguluyor.

Ancliffe can kayıplarının nasıl yaşanmış olabileceğine dair "Konser sırasında insanlar ileri doğru itiliyorsa önlerinde olan biteni görmezler. Düştüğünüz zaman eğer kimse yardım etmezse tekrar ayağa kalkmak zordur" diyor.

Bu nedenle görevlilerin problemin farkına varıp sanatçıyı uyarması gerektiğini, böylece durumun sakinleştirilebileceğini de ekliyor.

Bazı uzmanlar Scott'ın sahneye çıktığı sırada festival alanında başka bir konser olmayışının da olaylara etkisi olduğunu düşünüyor.

Etkinlik güvenliğiyle ilgili çalışan Steve Adelman ise Rolling Stone dergisine yaptığı konuşmada gerçekten ne olup bittiğini bilmeden yargılama yapılmaması gerektiğini söyledi.

Yaşanan olaylardan sonra konser alanlarındaki kalabalığın güvenliğiyle ilgili gerekli önlemlerin alınması gerektiği bir kez daha hatırlandı.

Sussex Üniversitesi'nde kalabalık bilimi üzerine çalışan Prof. Keith Still ise eğlence sektöründe bu tarz davaların asla örnek teşkil edecek şekilde sonuçlanmadığını, bu nedenle ders çıkarılmadığını söylüyor.

Still, "Başka bir endüstride, örneğin havacılıkta, bir olay yaşandığında hemen işin uzmanı kişiler tarafından inceleme yapılır ve yeni prosedürler geliştirilir. Böylece kazanın tekrar yaşanmaması sağlanır" diye ekliyor.