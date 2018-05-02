Tramvayda İnsanlık Dersi

Samsun'un Atakum ilçesinde yağmurlu havada tramvayda yolculuk yapan bir gencin ayakkabısı olmayan çocuğa kendi ayakkabılarını verdiği an, bir başka yolcu tarafından fotoğraflandı.

Fotoğrafı sosyal medyada paylaşan lise 12'nci sınıf öğrencisi Emre Enes Köse, AA muhabirine fotoğrafın hikayesini anlattı.

Atakum'dan İlkadım'a doğru dün akşam tramvayla gittiğini belirten Köse, 11 yaşlarında 2 Suriyeli çocuğun da tramvaya bindiğini belirtti.

Çocuklardan birisinin ayakkabısının yırtık, diğerinde ise ayakkabı olmadığını söyleyen Emre Enes Köse, "Biz de onlara bakıyorduk, daha sonra bir ağabey geldi ve ayağındaki ayakkabıları çıkardı, ayakkabısı olmayan çocuğa verdi. Çocuk ilk başta almak istemedi ama ağabey ısrar edince çocuk aldı. Hava da yağmurluydu ancak ayağındaki ayakkabıları vermesi nedeniyle ağabey evine çorapla gitmek zorunda kaldı." dedi.

Olay karşısında çok duygulandığını aktaran Köse, "Güzel bir sahneydi, ben de bu sahneyi ölümsüzleştirdim. Böyle bir olayı beklemiyordum. Ben dahil tramvaydaki herkes duygulandı." ifadesini kullandı.

Sosyal medyada kısa sürede ilgi gören paylaşımın ardından Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı SAMULAŞ görevlileri de ayakkabılarını veren gence teşekkür etmek ve diğer çocuğa yardımda bulunmak için çalışma başlattı.