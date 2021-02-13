Tramvay durağında darbedilen genç, 2 yıla rağmen dava açılmamasına tepki gösterdi
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Tramvay durağında darbedilen genç, 2 yıla rağmen dava açılmamasına tepki gösterdi

13.02.2021 11:46 | Son Güncelleme: 13.02.2021 11:51
Tramvay durağında darbedilen genç, 2 yıla rağmen dava açılmamasına tepki gösterdi

İZMİR'in Konak ilçesinde 2018 yılında tramvay beklerken darbedilen Deniz Ulaş Ayvaz (18), 2 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen şüpheliler hakkında iddianame hazırlanarak, dava açılmamasına tepki gösterdi.

İZMİR'in Konak ilçesinde 2018 yılında tramvay beklerken darbedilen Deniz Ulaş Ayvaz (18), 2 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen şüpheliler hakkında iddianame hazırlanarak, dava açılmamasına tepki gösterdi.

İzmir'in konak ilçesinde yaşayan Deniz Ulaş Ayvaz, 19 Aralık 2018 günü, evine gitmek için geldiği tramvay durağında 3 kişi tarafından taciz edilip, saldırıya uğradı. Vatandaşlar tarafından kurtarılan Ayvaz, saldırganlardan şikayetçi oldu. Saldırı anı istasyonda bulunan güvenlik görevlilerini de CİMER'e şikayet etti. Güvenlik kameralarına yansıyan saldırıyla ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan şüpheliler, emniyette ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Aradan geçen süreye rağmen şüpheliler hakkında iddianame düzenlenip, dava açılmamasına tepki gösterem Ayvaz, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Tramvay beklerken beni bir kişi yanına çağırdı ve 'Neden gülüyorsun?' dedi. Ben de gülmediğimi söyledim. Ardından beni darbetmeye başladılar. Bir ara bilincimi kaybettim. Sonra kendimi savunmaya çalıştım. Ancak başarılı olamadım. Yapabilecek bir şeyim yoktu. Durakta bekleyen iki kişi beni kurtardı. Ne olduğunu anlamadım ve neye uğradığımı şaşırdım. Aynı gün içinde polis merkezine giderek şikayetçi oldum. Aradan 2 yılı aşkın süre geçmesine rağmen olayla ilgili bir gelişme yok. Savcılığın bir an önce iddianame hazırlamasını ve bana bunu yapanların ceza almasını istiyorum. Yanlarına kar kalmasın. Suça, suç demeyecek miyiz?" 'KORKUYORUM'Olayın ardından sokakta yürüken bile tedirginlik yaşadığını belirten Ayvaz, "Olaydan sonra, dışarıdayken biri bir şey söyleyecek diye korkuyorum. Dikkat dağınıklığım olduğu için bana sataşacaklar diye tedirginim. Darp olayından sonra okulumu değiştirmek ve arkadaşlarıma veda etmek zorunda kaldım. Babam yok. Yetim bir çocuğum ben. Bir yetime bunu yapan başka neler yapmaz. Ben artık adaletin yerini bulmasını istiyorum" diye konuştu.

Tramvay durağında darbedilen genç, 2 yıla rağmen dava açılmamasına tepki gösterdi
Tramvay durağında darbedilen genç, 2 yıla rağmen dava açılmamasına tepki gösterdi
Tramvay durağında darbedilen genç, 2 yıla rağmen dava açılmamasına tepki gösterdi
Tramvay durağında darbedilen genç, 2 yıla rağmen dava açılmamasına tepki gösterdi
Tramvay durağında darbedilen genç, 2 yıla rağmen dava açılmamasına tepki gösterdi
Tramvay durağında darbedilen genç, 2 yıla rağmen dava açılmamasına tepki gösterdi
Tramvay durağında darbedilen genç, 2 yıla rağmen dava açılmamasına tepki gösterdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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