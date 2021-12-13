Trakya Üniversitesi Rektörü Tabakoğlu Anadolu Ajansı'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Anadolu Ajansının (AA) geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Rektör Tabakoğlu, AA ekiplerinin dünyanın pek çok yerinden kaydettiği seçkiyi inceledi.

Tabakoğlu, "Spor" kategorisinde, Gökhan Balcı'nın çektiği Ali Gürbüz ile rakibi Tanju Gemici arasında geçen güreşteki mücadelenin yer aldığı fotoğrafı seçti.

Rektör Tabakoğlu, "haber" kategorisinde Mustafa Hassona'nın Gazze'de kaydettiği, İsrail'in Gazze'ye yönelik günlerce süren saldırıları sırasında Beyt Lahya kentinde evleri yıkılan Filistinliler'in dramını gösteren "Ateşkesin ardındaki yaşam" adlı fotoğrafı oyladı.

"Yaşam" kategorisinde ise Rektör Tabakoğlu'nun oyu Sefa Karacan'ın Belarus'un Grodno şehrindeki Bruzgi sınır noktasında, çoğunluğu Irak'tan vize alarak gelen ve Avrupa hayaliyle Polonya'ya geçmeye çalışanların soğuk hava şartlarındaki bekleyişini anlattığı "Çaresiz bekleyiş" adlı fotoğraftan yana oldu.

Binlerce fotoğraf arasından seçilen görsellerin hepsinin birbirinden güzel olduğunu ifade eden Tabakoğlu, Anadolu Ajansının başarılı çalışmalarının devamını diledi.

AA / Salih Baran - Son Dakika Haberleri

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