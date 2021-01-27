Trakya'da sıvı yağ başta olmak üzere temel ihtiyaç ürünlerinin fiyatları denetlendi
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Trakya'da sıvı yağ başta olmak üzere temel ihtiyaç ürünlerinin fiyatları denetlendi

27.01.2021 10:43 | Son Güncelleme: 27.01.2021 11:28

Trakya'da sıvı yağ başta olmak üzere temel ihtiyaç ürünlerinde arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışlarının tespiti amacıyla marketlerde fiyat denetimi gerçekleştirildi.

Trakya'da sıvı yağ başta olmak üzere temel ihtiyaç ürünlerinde arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışlarının tespiti amacıyla marketlerde fiyat denetimi gerçekleştirildi.

Edirne Ticaret Müdürlüğü ekipleri kent genelinde marketlere giderek sıvı yağ başta olmak üzere bakliyat, süt ve süt ürünleri, yumurta, beyaz et, yaş sebze ve meyve fiyatlarını kontrol etti.

İl Ticaret Müdürü Mahmut Altun, AA muhabirine, son dönemde bazı ürünlerde piyasa dengesini bozucu hareketler yaşandığını söyledi.

Ticaret Bakanlığının talimatıyla 81 ilde eş zamanlı denetimler gerçekleştirildiğini belirten Altun, üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından bir mal veya hizmetin satışında fahiş fiyat uygulanamayacağını ifade etti.

Piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu, tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerin yasaklandığını anlatan Altun, "Fahiş fiyat artışı tespit edilirse bunun 10 bin lira ile 100 bin lira arasında idari para cezası var. Serbest piyasayı bozucu faaliyetler için de 50 bin lira ile 500 bin lira arasında idari para cezası uygulanıyor." dedi.

Altun, haksız fiyatlı ürün sattığını düşündükleri firmaları Bakanlıkla paylaştıklarını, değerlendirmenin Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından yapıldığını aktardı.

Son dönemde sıvı yağ fiyatlarında artış yaşandığını vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

"Bazı firmalarda yüzde 60'ı geçen artışlar var. Bazı firmalar da litreyi azaltma yoluna gidiyor. Burada da tüketiciyi yanıltıcı bir takım sıkıntılar var. Tüketici bir ürünü alırken kilogramına mutlaka baksın. Aynı etiket aynı renk olan ambalaja 5 litre yerine 4,5 litre veya 4 litrelik sıvı yağ konabiliyor, fiyatı biraz daha aşağıya çekmek için. Tüketicilerimiz buna da dikkat etsin. Bakanlığımızın Haksız Fiyat Artışı (HFA) bildirimi uygulaması var. Bir markete girdiniz ve haksız bir fiyatla karşılaştınız. O ürünlerin fotoğrafını çekip sisteme yükleyip gönderebiliyorsunuz. Biz gidip onu denetleyebiliyoruz. Aslında en büyük denetçi tüketicinin kendisidir."

Tekirdağ ve Kırklareli'nde de ekipler kent genelinde fiyat denetimlerini sürdürüyor.

Marketlerde sıvı yağ başta olmak üzere bakliyat, süt ve süt ürünleri, yumurta, beyaz et, yaş sebze ve meyve fiyatlarını kontrol eden ekipler, işletme sahiplerine uyarılarda bulunuyor.

Trakya'da sıvı yağ başta olmak üzere temel ihtiyaç ürünlerinin fiyatları denetlendi
Trakya'da sıvı yağ başta olmak üzere temel ihtiyaç ürünlerinin fiyatları denetlendi
Trakya'da sıvı yağ başta olmak üzere temel ihtiyaç ürünlerinin fiyatları denetlendi
Trakya'da sıvı yağ başta olmak üzere temel ihtiyaç ürünlerinin fiyatları denetlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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