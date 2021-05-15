Trakya'da Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde de sessizlik hakim
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Trakya'da Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde de sessizlik hakim

Trakya'da Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde de sessizlik hakim
Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel

Trakya'da Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" süreci dolayısıyla cadde ve sokaklarda sessizlik sürüyor.

Trakya'da Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" süreci dolayısıyla cadde ve sokaklarda sessizlik sürüyor.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, kısıtlamalar nedeniyle cadde, meydan ve sokaklar boş kaldı.

Edirne'de kısıtlama nedeniyle Selimiye Meydanı ile Saraçlar ve Çilingirler caddeleri sessizliğe büründü.

Cadde ve sokaklarda, izni olanlar dışında zorunlu olmadıkça kimse bulunmuyor. Kent genelinde sadece semt pazarlarının kurulduğu bölgelerde hareketlilik göze çarpıyor.

Pazara gelen vatandaşlar alışverişlerini yaptıktan sonra evlerinin yolunu tutuyor.

Kırklareli

Kırklareli'nde de Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde tam kapanma sürecine riayet ediliyor.

Kentte kısıtlama nedeniyle Özgürlük ve Demokrasi Meydanı, Cumhuriyet Meydanı ile İstasyon ve Cumhuriyet caddelerinde sessizlik sürüyor.

İzinli olanlar ve zaruri ihtiyaçlarını gideren kişilerin dışında kısıtlamaya büyük ölçüde uyuluyor.

Tekirdağ

Tekirdağ'da da kısıtlamayla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Kentte önceden yoğunluğun yaşandığı Hükümet Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, tarihi Rüstempaşa Camisi civarı ve sahil şeridi boş kaldı.

Polis ekipleri, çeşitli noktalarda denetimlerini sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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